Dos meses después de realizada la versión 64 de la Feria de Cali rondan cuestionamientos sobre los pagos a artistas que participaron en el evento decembrino del año pasado, tanto por atrasos como por el monto, de acuerdo con el tipo de participantes.

El malestar se presenta entre integrantes de la Asociación de Trabajadores y Artistas SOS (Asotrasos), en la ciudad, desde donde se cuestiona la asignación de contratos y los criterios, así como los valores de dichos pagos a artistas.



(Lea también: En el barrio Llano Verde de Cali buscan combatir reclutamiento de menores)



Desde Asotrasos se pide que no haya presunto clientelismo a la hora de conformar la programación de la Feria de la ciudad y más claridad sobre cómo se hacen las contrataciones, tanto de los artistas nacionales y locales, así como los internacionales.



En este punto coincide Luis Arturo Clavijo, director del Festival Mundial de Orquestas de Salsa y del Día Mundial de la Salsa.



Clavijo señaló un informe de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali), como respuesta a un derecho de petición de parte de la Veeduría Ciudadana Nacional Jorge E. Clavijo con la solicitud de información relacionada con "nombre del artista, fecha, valor de todos los artistas contratados por Corfecali para diferentes eventos".



El vocero del Festival Mundial de Salsa dijo que le llamó la atención la desigualdad en los valores de los contratos y también rechaza lo que considera un presunto clientelismo.



(Además: Policía frustra plan terrorista del Eln contra estación en oriente de Cali)



Mencionó, por ejemplo, según el documento con la respuesta al derecho de petición de la veeduría Jorge E. Clavijo, que "artistas locales cantantes infantiles - Feria Rural y Comunera - corregimiento La Elvira, 64 Feria de Cali'" habrían tenido una asignación de un pago por 50.000 pesos frente a otros contratos de hasta 155 millones de pesos.



Clavijo señaló dudas sobre la asignación de contratos y teme que se hagan a dedo.



Sobre la demora en los pagos, el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, precisó que se hizo un primer pago para artistas y se adelantan trámites para pagar lo que se debe.



La Alcaldía ha entregado 4.500 millones de pesos, explicó Cortés, quien indicó que los tiempos de la contratación pública para efectuar pagos son distintos de los de las entidades privadas, pues se dilatan más por las condiciones y exigencias de ley para hacerlos. Por ello, esos pagos se habrían extendido a este año. No obstante, dijo que a los primeros que se les ha ido entregando el dinero es a los artistas.



(Le puede interesar: Debate por causas de muerte de hermano de deportista asesinado)



"Entiendan que hemos hecho un gran esfuerzo. Contratamos a 208 orquestas", dijo el directivo al resaltar que es una de las más grandes cifras de contrataciones de artistas para una versión de la Feria.



Frente a los cuestionamientos sobre la manera en que se hacen las contrataciones y los pagos, el gerente de Corfecali dijo que no está de acuerdo con esos señalamientos y que no es cierto que haya presuntas anomalías.



CALI