Piden ajuste al avalúo catastral en zona rural de Cali: predios pasan de estrato 1 a 5

Más de 5.000 habitantes del campo de Cali sienten el peso de los ajustes al avalúo catastral, pues denuncian que han pasado del estrato 1 a 5, aseguró concejala María del Carmen Londoño. Los aumentos en los avalúos corresponden a políticas y estudios adelantados en los últimos ocho años.



Un llamado a los entes de control como la Personería, la Contraloría y la Procuraduría, hizo la Concejal, para que investiguen por qué no se han realizado acciones para proteger a los 5.000 habitantes de la zona rural de Cali.



“Para proteger las viviendas rurales, las parcelas y mejoras de los campesinos, pido que de manera inmediata se haga un nuevo avalúo y no se proyecte para el año 2026, como lo propone la Administración del alcalde Alejandro Éder”, dijo Londoño.

La solicitud fue elevada en la sesión plenaria donde se analiza la situación financiera de Cali, con presencia de la Directora de Hacienda, María Mercedes Prado Daza.



Según la Concejala, el pasado cuatrienio en los corregimientos de la ciudad se incrementaron los avalúos de los predios en porcentajes que oscilan entre el 300 y el 3.000 por ciento y los pasaron del estrato 1 al estrato 5, lo que perjudica la economía de los campesinos, al momento de pagar las facturas y les impide acceder a beneficios del Estado como Sisbén, becas estudiantiles, auxilios en salud y subsidios en vivienda, entre otros.



Además, dice Londoño Sanna, ese aumento desmesurado e injustificable se presta para malas interpretaciones que dan pie a que se les abran investigaciones judiciales a gente campesina por enriquecimiento ilícito, al pasar el valor de un predio rural de $350 millones a $3.000 millones.



En la comunidad “temen que los campesinos se vean obligados a vender sus predios por no tener cómo pagar los impuestos y estos sean adquiridos por valores ínfimos que les ofrecen los grandes urbanizadores que ven en la zona rural un sitio turístico en el que las edificaciones se pagan a muy buen precio”.

MICHEL REMOLEROUX