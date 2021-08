El Valle del Cauca pidió a la Supersalud la salida de la EPS Emssanar

La Gobernación del Valle del Cauca le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud el retiro de la EPS Emssanar del departamento, debido a una millonaria deuda que manifiesta no tener como pagar.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aclaró que la mencionada EPS ha venido cumpliendo con un acuerdo de pago de una deuda con el Hospital Universitario del Valle, “la dificultad está en la deuda que se ha acumulado en los últimos 360 días, que supera los 166 mil millones de pesos”.



Lesmes agregó que Emssanar sostuvo que no tiene recursos para asumir esa deuda.



“El departamento del Valle del Cauca, en su red pública, está cobrando de forma urgente a esta EPS, que debe pagar en el plazo mínimo, no a 36 ó 24 meses, sino en el corto plazo porque son recursos que se necesitan para que nuestros hospitales asuman el pago a sus trabajadores y proveedores”.



La semana pasada, en mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Salud con las EPS, se lograron acuerdos de pago por más de $50 mil millones. Los acuerdos se concentraron con la Nueva EPS, S.O.S y Coomeva y quedaron pendientes para conciliar pagos de Sanitas, Medimás y Asmet Salud.



La mayoría de esos recursos llegarían este mes o más tardar en dos o tres meses.



Por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, señaló que "no es posible que una entidad como Emssanar esté en una forma tan irresponsable debiéndole a las IPS, a todos los hospitales. Es la única (EPS) que a la última reunión que tuvimos ni siquiera asistió el gerente a hacer compromisos de pago".



