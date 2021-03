Alcalde de Cali pidió no desplazarse a la Vía al mar debido a lluvias

Acompañado por varios de sus secretarios y directores de entidades, el alcalde Jorge Iván Ospina dio un balance de las intensas lluvias que han causado emergencias en toda la ciudad, en especial, en la comuna 20, en Siloé, y anunció medidas para evitar tragedias.

Sin embargo, Ospina subrayó que a pesar de que en solo tres horas cayeron las precipitaciones equivalentes a un mes, no ha habido pérdidas de seres humanos.



Además de la ladera de Siloé, donde 132 familias resultados afectadas por los torrentes de aguabarro que cayeron de las montañas, el punto más crítico es la vía al mar, en la cual se presentaron dos grandes derrumbes y otros ocho de menor magnitud.



El secretario de Movilidad de la Alcaldía de Cali, Willam Vallejo, informó que entre la Portada al Mar y el Kilómetro 18, que es la zona de su jurisdicción, se implementó un gran operativo teniendo que el recrudecimiento del invierno coincidió con la operación retorno del puente festivo. Cabe apuntar que esta vía conduce al municipio de Dagua, Valle del Cauca.



En esta importante vía hay varias situaciones: cierre parcial de la carretera en el kilómetro 16 y deslizamientos en otros siete puntos, lo cual ha hecho necesario implementar desvíos.



"Este no es el momento de subir al Kilómetro 18 a departir", dijo Vallejo. Y el alcalde Ospina recalcó que no debería haber tráfico de motocicletas y carros particulares y pidió a los conductores ser responsables en la operación retorno para evitar accidentes.



De otra parte, Ospina anunció que se habilitará un albergue para trasladar a las familias afectadas por la temporada invernal en las comunas 20, 18 y 1, especialmente. En ese lugar habrá alimentación y condiciones para pasar la noche con seguridad y protección.



El albergue estará ubicado en la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, ubicada en la comuna 20, tendrá capacidad para unas 450 personas en condiciones de bioseguridad. Esas familias serán identificadas por los líderes comunitarios.



Finalmente, el alcalde anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en la misma Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, con el fin de monitorear esta zona de la ciudad durante las 24 horas del día, a través de un sistema de alertas tempranas en las tres comunas ya mencionadas.



CALI

