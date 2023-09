La ciudad de Cali continúa trabajando en la implementación de medidas destinadas a mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en sus calles y avenidas.



En el transcurso del segundo semestre del año 2023, que abarca desde el 1 de julio hasta el 29 de diciembre, se ha divulgado el calendario de restricciones que se aplicarán según los últimos dígitos de las placas de los vehículos particulares y para este martes 5 de septiembre la medida regirá de la siguiente manera:



Se informa que el próximo martes, los vehículos particulares con placas culminadas en 3 y 4 deben acatar la restricción establecida.



Pico y placa cali 5 de septiembre. Foto: Archivo EL TIEMPO

El horario en el que se debe cumplir con el sistema pico y placa para los vehículos particulares es desde las 6:00 de la mañana hasta las 8: 00 de la noche. Es fundamental que los conductores se adapten a esta normativa con el fin de evitar posibles sanciones.



Resulta relevante tener en mente que el propósito de esta normativa es reducir la congestión vehicular y favorecer la fluidez del tráfico en la ciudad. No obstante, es importante resaltar que estas restricciones no aplican los días sábados, domingos ni durante los días festivos.



En aquellos casos en los que los conductores no cumplan con esta regulación, estarán expuestos a sanciones económicas que incluyen la aplicación de multas tipo 1. El valor de estas multas puede ascender hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMMLV). Además de la multa, existe la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Cali, y contó con la revisión de la periodista y un editor.