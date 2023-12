Pilas: así regirá el pico y placa en Cali para el lunes 11 de diciembre de 2023

Para este lunes 11 de diciembre de 2023, el pico y placa continúa implementándose en la ciudad de Cali teniendo en cuenta el último dígito de la placa de cada vehículo.



Puesta en marcha para gestionar la demanda de transporte y reducir los retrasos en la movilidad, esta medida es crucial para mantener el flujo vehicular y mejorar la calidad del aire en el territorio.

Pico y placa para el lunes 11 de diciembre

Para el lunes 11 de diciembre, según el Decreto 0019 de 2023 de la Alcaldía Santiago de Cali, los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 no podrán circular. Es esencial recordar que el horario de restricción es de lunes a viernes, desde las 6 a. m. hasta las 8 p. m.



La medida de pico y placa no solo busca aliviar la congestión vehicular, sino también promover alternativas de movilidad más sostenibles, como el uso de bicicletas, patines y transporte público. Además, contribuye significativamente a la reducción de emisiones contaminantes, apoyando así el cuidado medioambiental.

Recomendaciones para conductores

Se aconseja a los conductores verificar siempre la terminación de su placa y planificar sus viajes en consecuencia. Es importante considerar métodos alternativos de transporte, especialmente durante las horas de restricción. Para los ciudadanos, esta medida presenta una oportunidad para explorar otras formas de movilidad, reduciendo así su huella de carbono y contribuyendo a un Cali más verde y sostenible.

Pico y placa en Cali para el segundo semestre de 2023

En Cali, la implementación del pico y placa para el segundo semestre del año 2023, específicamente desde el 1 de julio hasta el 29 de diciembre, se organiza de la siguiente manera:

Lunes: restricción para vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Martes: aplica a vehículos con placas que finalizan en 3 y 4. Miércoles: vehículos con placas terminadas en 5 y 6 están restringidos. Jueves: restricción para placas que terminan en 7 y 8. Viernes: aplica a los vehículos con placas que finalizan en 9 y 0.

Es crucial mencionar que ciertas categorías de vehículos están exentas de esta regulación.



En cuanto a las sanciones, el incumplimiento de las normas de pico y placa conlleva una multa significativa. El conductor y/o propietario del vehículo que no respete estas restricciones de movilidad se enfrentará a una penalización económica equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV)

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Secretaria de Movilidad de Cali, y contó con la revisión del periodista y un editor.



