En esta ocasión, la restricción de tránsito afectará a los automóviles cuyas matrículas finalicen en los números 7 y 8. El esquema de rotación para la semana del 22 al 25 de agosto se establece de la siguiente manera entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.



Este es el pico y placa para el 24 de agosto

Pico y placa Cali 24 de agosto. Foto: Archivo EL TIEMPO

La medida rige tanto para los vehículos ingresando a Cali como para aquellos que salen del área urbana hacia otras regiones del país. No obstante, los sábados, domingos y días festivos no hay restricciones de circulación.



Para este 24 de agosto, la medida regirá para las placas terminadas en 7 y 8.



En situaciones de incumplimiento de la medida del pico y placa, las autoridades señalan que los conductores enfrentarán una sanción económica correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de los gastos asociados por la inmovilización y el servicio de grúa del vehículo.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Alcaldía de Cali, y contó con la revisión de la periodista y un editor.