A través del Decreto 0019 de 2023, en Cali se sancionó una nueva serie de directrices para el funcionamiento del pico y placa de los vehículos particulares que circulen en la ciudad



En el primer artículo del documento se desglosa la información acerca de los horarios y días de restricción. Conozca si su auto debe acogerse a esta medida este viernes 24 de febrero.



Los días viernes no pueden circular vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2, de 6 A.M. a 8 P.M. En el caso de los demás días, las medidas funcionan así:



-Lunes: no circulan placas finalizadas en 3 y 4.

-Martes: 5 y 6.

-Miércoles: 7 y 8.

-Jueves: 9 y 0.



Es preciso que recuerde algunas excepciones y puntos claves del pico y placa que se mencionan en los artículos posteriores:

- Los vehículos eléctricos y con cero emisión de contaminantes están exceptuados de las restricciones dichas. Al igual que los vehículos híbridos cuya motorización sea por combustible (diésel o gasolina) y funcionen alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.



- Durante la vigencia del presente Decreto, se realizarán dos jornadas del día sin carro y motocicleta en el Distrito Especial de Santiago de Cali.

- Las medidas expuestas se van a mantener hasta el 30 de junio del año en curso.



-El incumplimiento de las restricciones, conlleva a la imposición de la sanción C14 estipulada en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la cual se encuentra en línea con una multa de $580.000 e inmovilización de vehículo.

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.

