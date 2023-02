Desde el 16 de enero de 2023 inició la nueva medida de Pico y Placa que anunció la Secretaría de Movilidad Distrital de Cali. Para este martes 21 de febrero, la restricción en la capital del Valle seguirá funcionando de la misma forma.

Se mantendrá el mismo horario con el que comenzó la medida: de 6 a.m. a 8 p.m., y estarán exentos los taxis y las motocicletas.



Sin embargo, lo anterior no asegura que esta característica no pueda cambiar en cualquier momento.



(Le puede interesar: Video: agente de tránsito fue agredido por conductor que lo golpeó en el rostro).



Este martes 21 de febrero la medida regirá sobre los vehículos cuya placa termine en los números ‘7’ y ‘8’.



Los agentes de tránsito estarán dispersados por toda la ciudad verificando el cumplimiento de la norma. El valor de la multa por circular durante el pico y placa es de aproximadamente $557.000.

REDACCIÓN TENDENCIAS