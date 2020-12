Cali seguirá con pico y cédula, toque de queda y ley seca hasta enero

Cali seguirá con toque de queda, ley seca, y pico y cédula hasta la primera semana de enero. Las medidas irán hasta el 4 de enero.

Así lo afirmó el alcalde Jorge Iván Ospina al reiterar que el toque de queda no se levantará después del 23 de diciembre, pese a que hasta esa fecha la medida iba a estar vigente, según el decreto expedido el 15 de diciembre y que entró en vigencia el 16 del mismo mes.



El mandatario insistió en que debido a que sigue el aumento acelerado en la tasa de transmisión del nuevo coronavirus y la elevada ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en la ciudad, estas restricciones seguirán de largo.



Indicó que el toque de queda se mantiene a partir de las 11 p.m. a las 5 a.m.



La ley seca o prohibición de la venta de licor en sitios públicos o locales comerciales sigue desde la 10 p. m. hasta las 5: a. m.



Pero, este domingo, el toque de queda y la ley seca se pondrán en marcha a partir de las 9 p.m. hasta las 5 a.m.



La restricción será solo por ese día, cuando el América de Cali y Santa Fe se enfrentarán en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2020.



A su vez, las constantes desobediencias de habitantes en Cali, como no haber aplicado medidas de bioseguridad en los días sin IVA fueron detonantes en el segundo pico de covid-19.



Además, en los fines de semana se han realizado fiestas en hoteles y encuentros en moteles.



CALI