Aumentan restricciones en Cali por alerta roja: vuelve pico y cédula

La decisión de prolongar o no el toque de queda y la ley seca no ha sido una tarea sencilla y más cuando el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que la ciudad pasará de alerta naranja a alerta roja.

Una de las medidas que ya se conoció es que vuelve el pico y cédula, como en los cinco meses de la cuarentena, a partir de este 16 de diciembre.

Anunció, además, que no habrá público en el partido de la final entre América e Independiente Santa Fé, en el Pascual Guerrero, el próximo domingo.



"Soy @AmericadeCali total. Y me encantaría ver a la mecha contra @SantaFe, pero me es imposible acceder a tener público en el Pascual Guerrero, atravesamos momentos realmente difíciles con la pandemia y 10.000 personas en el estadio durante tanto tiempo es complicado", dijo el mandatario.



Pese a los continuos llamados de atención que vienen haciendo el alcalde Ospina y las demás autoridades, como las secretarías de Seguridad y de Salud del distrito, así como de la misma Policía, siguen desmanes en celebraciones, además, de multitudes y, lo que es peor, sin tapabocas ni distanciamiento.

Nuestra situación de salud producto del Covid y de la carga de enfermedad represada por el cierre de servicios durante la cuarentena es realmente difícil.

Comunidad caleña lo que está en peligro es la vida de muchos por esto escalaremos a alerta a roja . Tendremos restricciones — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 15, 2020

Este fue el panorama por las decenas de caravanas que salieron en la noche del domingo pasado para festejar el triunfo del América frente al Junior y que les dio paso a los ‘diablos’ de jugar la final por el bicampeonato de la Liga BetPlay contra Independiente Santa Fe.



Soy @AmericadeCali total. Y me encantaría ver a la mecha contra @SantaFe , pero me es imposible acceder a tener público en el Pascual Guerrero, atravesamos momentos realmente difíciles con la Pandemia y 10 mil personas en el Estadio durante tanto tiempo es complicado — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 14, 2020

Pero no solo se trata de las caravanas que preocupan al alcalde Ospina y a su gabinete, pues si hubo esta desbandada por la emoción, se teme por el partido del próximo domingo, ante cualquier resultado.



Además, se está quemando pólvora. Eso quiere decir que la ciudadanía no está acatando medidas contra contagios ni más quemados.



Ni siquiera hay distanciamiento en el centro de Cali, donde la semana pasada, el secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Rojas, estuvo verificando la necesidad de un cordón sanitario.



La ciudadanía camina, en medio de la congestión; muchos lo hacen sin tapabocas o quienes lo llevan, se lo ponen a la altura del cuello. Deben usarse sobre el rostro y a la altura de los ojos, es decir, cubriendo la nariz y la boca.



“Realizamos amplio despliegue de nuestra capacidad operativa en toda la ciudad, a través de labores educativas, preventivas, regulación y control respaldamos a la ciudadanía caleña”, dijo el secretario de Seguridad local, al indicar que se analizaba si el toque de queda va de 10 de la noche a 5 de la mañana o de 6 de la tarde a 6 de la mañana.



Recordó, al igual que el alcalde Ospina, que las novenas multitudinarias, aquellas inclusive, en conjuntos residenciales están prohibidas por los riesgos de contagio de covid-19.



"Apoyamos toda la articulación institucional interna y externa, con el fin de prevenir, mitigar y contener la propagación”, anotó el funcionario.



Curiosamente, el toque de queda, si se prolonga no sería por la violencia, sino por los desacatos ante el coronavirus.



Según Seguridad, los homicidios siguen bajando. Noviembre fue el menos violento en 28 años, con una reducción del 15 % frente a 2019.

El Valle con el 70 % de ocupación de camas de UCI; Cali tiene el 90 %

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, de 658 camas disponibles para pacientes con coronavirus en todo el departamento hay 384 camas ocupadas por casos confirmados, es decir, el 58 %.



Hay otras 79 que están ocupadas por casos probables. Al sumar las que tienen a pacientes confirmados con estas probables da un total de 463, o sea, el 70 % de la camas de UCI.



En Cali están ocupadas el 90 %.



CALI