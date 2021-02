Levantan el pico y cédula en Cali

"Hemos decidido levantar la medida de pico y cédula en el Valle del Cauca, en razón a la disminución del ritmo de contagios por Covid19 y para favorecer la Reactivación Invencible", dijo la mandataria.



La Alcaldía de Cali anunció que levantaba también la la medida de pico y cédula para lo que resta de febrero. Y se sumó al toque de queda a la 1:00 a.m.



De acuerdo con la gobernadora Clara Luz Roldán, la idea es apoyar los procesos productivos y permitir que los ciudadanos aprovechen sus salidas porque no siempre en familia se coincide con el último número de la cédula.



La restricción se mantenía con el último dígito par o impar conforme a la fecha,.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dispuso que desde el miércoles 17 de febrero no se aplicará el pico y cédula. Mientras que el toque de queda y la ley seca irán de 1:00 a.m. a 5:00 a.m., es decir, una hora más tarde de como venía operando.



Estas disposiciones se aplicarán hasta el 28 de febrero, según el Decreto.



En el toque se queda se excluye a profesionales de la salud, los organismos de seguridad y socorro, las emergencias veterinarias, los asuntos de fuerza mayor y el desplazamiento por viajes en transporte aéreo o terrestres debidamente acreditados.

La gobernadora Clara Luz Roldán dijo que el toque de queda quedará entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada en los días siguientes. La restricción estaba contemplada hasta la medianoche. En algunos momentos llegó a ser a las 8:00 de la mañana y hasta la mañana siguiente.



La flexibilización de las medidas se apoya en la reducción en el nivel de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el departamento.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, informó que se pasará de alerta naranja a la amarilla en la red hospitalaria. A comienzos de mes el departamento estaba en alerta roja.

En Cali los usuarios de restaurantes y bares, así como de salas de cine, podrán desplazarse hasta una hora y media después del inicio del toque de queda.



Para evitar aglomeraciones se prohíbe la afluencia de público entre 6:00 p.m. y 5:00 a.m del día siguiente en los parques El Ingenio, Cancha Dakota, Capri, La Flora, parque de la 72 W, Parque de la Salud en Pance, la zona de embalse de Cañaveralejo, los Cerros de las Tres Cruces y Cristo Rey.



La disposición se aplicará los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero, así como el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 del mismo mes.

