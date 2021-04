Pico y cédula para Cali este miércoles 7 de abril

Tenga en cuenta que el pico y cédula en Cali sigue vigente.

El alcalde Jorge Iván Ospina ordenó esta y otras medidas.



Quienes salen, según el último dígito de su número de cédula:



Miércoles 7 de abril: 1, 3, 5, 7 y 9



Jueves 8 de abril: 2, 4, 6, 8 y 0.



Viernes 9 de abril: 1, 3, 5, 7 y 9.



Sábado 10 de abril: 2, 4, 6, 8 y 0.



Domingo 11 de abril: 1, 3, 5, 7 y 9.



Así mismo, Cali debe confinarse desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana.



Este es el toque de queda y así será, por ahora, de manera indefinida, es decir, sin una fecha límite, pues levantar la medida dependerá de la evolución del coronavirus en la ciudad, si aumentan los contagios o si disminuyen, y si se incrementa la tasa de letalidad o no.



Es por ello que el alcalde Ospina y la gobernadora Clara Luz Roldán volvieron a ser el llamado urgente a toda la ciudadanía que vive en la capital vallecaucana y en la región, y a la que llega de visita o regresa de vacaciones de Semana Santa: hay que cuidarse de la pandemia, no ha terminado y se acerca el tercer pico de los contagios.

No me es grato tomar decisiones restrictivas , pero debo asumir tareas que protejan la vida , vidas que movilizarán a futuro la economía.

Restringir la circulación desde las 8 pm va orientado a frenar la velocidad de transmisión y será revisada todos los dias — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 5, 2021

Ospina sostuvo que las medidas que ya venían de la Semana Mayor se mantienen con la alerta naranja por la ocupación en las unidades de cuidados intensivos y acatando las medidas restrictivas propuestas por el Gobierno Nacional.



Solicitó, además, comprensión a dueños y empleados de locales nocturnos, señalando privilegiar la vida, pero esta medida generó malestar en gremios de comerciantes.



Igualmente, se prohíbe todo conglomerado familiar, deportivo y empresarial, así como reuniones sociales en salones y en centros de eventos.



La gobernadora Roldán dijo que el toque de queda en 40 municipios, sin Cali ni Buenaventura, va de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta el 19 de abril.



“Nuestra gran preocupación se llama la mutación brasilera que causa mayor contagio y letalidad. Estamos al tanto de cuáles otras medidas tomará el Gobierno”, dijo Ospina.



Ospina pidió a las personas que salieron de la ciudad en Semana Santa, aislarse voluntariamente durante 14 días, sobre todo, si estuvieron en zonas donde el virus circula a más velocidad.



El mandatario también hizo llamado a que las empresas públicas y privadas flexibilicen los horarios de entrada y salida y así, reducir el aforo en estos lugares.



Durante este tercer pico de la pandemia en la ciudad, el sistema de transporte masivo, MIO aumentará la frecuencia de rutas y adentro de los buses se deben mantener todos los protocolos de bioseguridad.



En Cali continúa el estudio de seroprevalencia y la Secretaría de Salud instalará el sistema epidemiológico en línea para monitorear y caracterizar a los pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).



