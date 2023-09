La propuesta del presidente Gustavo Petro sobre que la población pague el servicio de transporte público a través de la factura de energía y se subsidien a los estratos más bajos dejó a la alcaldía de Cali y a Metrocali, estamento que coordina lineamientos del sistema de transporte masivo MIO, con deseos de profundizar en los alcances de este planteamiento.



Para el alcalde Jorge Iván Ospina y el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, es una propuesta válida, aunque con sus más y sus menos e interrogantes que urgen resolverse.



El alcalde de Cali dijo al respecto: “Me parece una idea maravillosa que posibilitaría luchar contra el transporte informal, que posibilitaría cobertura del transporte público, que posibilitaría que fuese diferenciada en la medida en que los estratos populares que más usan el transporte público puedan utilizarlo, ampliaría coberturas y también posibilitaría tener sistemas más limpios”.



Señaló que su administración le apostaría a esta iniciativa. “A nosotros nos gusta la propuesta y cabalgaríamos en la propuesta”, apuntó.

La terminal de Aguablanca para el MIO y sus usuarios en Cali.

Tal vez se podría hacer de manera mixta, que exista un pago por parte del ciudadano barato y una cofinanciación por parte del Estado

Pero el mandatario indicó que sí debe haber un sistema de sostenimiento del sistema. “Tal vez se podría hacer de manera mixta, que exista un pago por parte del ciudadano barato y una cofinanciación por parte del Estado. De esta manera nos quitamos de encima contratos leoninos que hoy se tienen con operadores y podríamos tener un sistema que hoy se tiene con operadores”, agregó.



El presidente de Metrocali coincide con el alcalde en cuanto a que debe existir una alternativa de financiación, sobre todo, teniendo en cuenta la crisis del MIO, que no ha alcanzado a cubrir toda la demanda de pasajeros ni tiene toda su flota en las calles en 15 años de funcionamiento.



La crisis del sistema de transporte público sigue rodando en el MIO y está en la fase de la reestructuración del masivo, teniendo en cuenta la ley 550 de insolvencia económica que viene desde 2019, así como deudas, demandas y laudos arbitrales contra el masivo.



MIO en el norte de la ciudad, cerca de la Torre de Cali.

Esta reestructuración se estableció por la demanda de más de 165.000 millones de pesos del operador GIT Masivo –uno de los tres privados que prestan el servicio- lo que obligó la ley de insolvencia desde 2019. Unimetro era el cuarto operador, pero a finales de 2022 entró en proceso de liquidación.



El MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. No se superan los 250.000 diarios, siendo todo un desafío.



El Masivo Integrado de Occidente (MIO), de Cali.

Según la Alcaldía, hoy transportar cada pasajero del MIO cuesta casi 6.000 pesos, de los cuales, el usuario paga 2.700 y el resto lo subsidia el Gobierno local.



“El presidente ha generado varias incidencias con esa afirmación. La gratuidad como tal puede existir, pero alguien tiene que pagar porque hay un costo operativo”, afirmó el presidente de Metrocali.



El funcionario planteó la necesidad de que se genere una fuente directa de financiación del sistema o subsidios cruzados, mediante servicios públicos. Mencionó el modelo que se aplica de cobro de tasa por seguridad, alumbrado público, la de los bomberos en las facturas de servicios públicos. Dijo que el subsidio podría ser cruzado con pago de impuestos, como el predial. “Hay varios recaudos, lo que uno podría pensar es que se reglamentara una tasa, a través de servicio público que vaya a subsidiar los sistemas. Tendría que adelantarse por el Congreso y volverse una ley”.



Frente a la gratuidad, “debe existir, pero como lo digo yo, alguien tiene que pagar. ¿Lo va a pagar el Gobierno Nacional? ¿Quién? Hay un déficit sobre lo que vale la operación”.



Dijo que en las actuales fuentes de financiación no funcionan adecuadamente.



El presidente de Metrocali también se preguntó sobre qué pasa con el subsidio de transporte que se paga a los empleados. ¿Dónde termina? ¿Por qué no se hace un cruce para incentivar el subsidio?

Lo que ha planteado el presidente Petro va en apoyo a los usuarios y no es una estrategia para resolver los problemas económicos y de sostenibilidad que tienen los sistemas de transporte masivos

TWITTER

Por su parte, el analista político Diego Arias indicó: “Lo que ha planteado el presidente Petro va directamente en apoyo a los usuarios y no es realmente una estrategia para resolver los graves problemas económicos y de sostenibilidad financiera que tienen los sistemas de transporte masivos. Ese recargo en el consumo de energía en la factura podría funcionar, pero tiene un inconveniente, porque pueden terminar pagando personas que no utilizan el masivo, como los que usan la moto o la bicicleta. Tiene inconvenientes en ese sentido”.



Anotó que “no se termina de resolver el tema de la crisis estructural financiera de los sistemas de transporte masivos, a menos que el Gobierno Nacional se comprometa seriamente a crear una partida de apoyo financiero, muy seguramente condicionado a la reestructuración de los sistemas para hacerlos eficientes, creo que la problemática de crisis financiera como la del MIO va a continuar”.



En cuanto a la gratuidad, el analista opinó: “Lo que decía el presidente Petro para que algún día llegue la aplicación de tarifa cero para población de sectores vulnerables y estudiantes o comunidades especiales, pues está muy lejos, porque realmente está muy comprometido el futuro de los sistemas de transporte masivos. En primerísimo lugar de esa crisis está el MIO de Cali”.



