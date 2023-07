"Vamos a pagar por no matar". Fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en Buenaventura, cuando arribó el pasado 7 de julio y se reunió con la comunidad que clama verdaderas salidas a la crítica situación de violencia por bandas y otras fuerzas ilegales, en alianzas con el narcotráfico. así como empleo, agua 24 horas, y por pobreza y hasta miseria en la ciudad puerto más importante del Pacífico colombiano

Esa afirmación de pagarles a jóvenes para que no se maten tiene que ver con la apertura de 1.000 cupos universitarios dentro del programa 'Universidad en el territorio' para Buenaventura. La cifra es parte de 5.000 cupos para todo el país.

En el caso de Buenaventura, esos 1.000 cupos serían en la Universidad del Pacífico, ubicada en este distrito vallecaucano.



"Es mejor cargar un libro que un fusil, porque en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil, que solo sirve para matar”, aseguró.



“Ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz; serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar; les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad", sostuvo el presidente Petro.



También dijo: “En este momento se le ha entregado por convenio, creo a la Universidad del Pacífico una cantidad suficiente de recursos para aumentar en 1.000 los cupos de educación superior en Buenaventura. Eso tiene un objetivo y es que 1.000 jóvenes de Buenaventura entren a la universidad de manera adicional".



Añadió: "El número aún es pequeño, pero es importante, porque eso significa que le quitamos mil jóvenes a la violencia”.



De acuerdo con lo expresado por el jefe de Estado, se espera que entre los 1.000 jóvenes estén quienes empuñan armas de corto y largo alcance, en las filas de bandas criminales, como 'Shottas' y 'Espartanos'. Pero también, otros jóvenes que podrían estar en riesgo de ser reclutados.



"Este Gobierno los desea en la universidad, los quiere estudiando”. A su vez, manifestó: "Esos 1.000 nuevos cupos deben ser la primera piedra de la construcción de la paz en Buenaventura”.



Y aseveró: “A los jóvenes que andan por allí en los 'Shottas', en los 'Espartanos', en los no sé qué de 'Jalisco', los invitamos a que vengan a estudiar”.



Cuando habló de los 'Jalisco' se refirió a un grupo que se hace llamar 'Jalisco nueva generacion', con integrantes que aparecieron en un video con capuchas y armas, asegurando que defenderán los territorios con sus vidas.



Es precisamente con estudios de educación superior que el presidente Petro hizo el llamado para que una vez lleguen los recursos, rectores y rectoras de todo el país sepan administrarlos de la manera más adecuada y con transparencia.



"No queremos que al hacer voluminosas transferencias, que van a alcanzar más de los 5 billones de pesos con este destino, terminen pagando pensiones, emolumentos, construyendo al final una burocracia que se chupa el recurso público y no permite el aumento en cobertura y calidad”, afirmó Petro.



Aunque el anuncio fue recibido con aplausos en el coliseo Roberto Lozano Batalla, líderes como el activista social Leonard Rentería y otros ciudadanos se preguntaron cómo el Gobierno garantizará las condiciones de seguridad para que esos 1.000 jóvenes sí acudan a la Unipacífico, sin la posibilidad de que las bandas puedan frenarlos.



Mencionó los procesos de diálogos que están descarrilados con 'Shottas' y 'Espartanos', además de las demás fuerzas irregulares, como bandas que están surgiendo con el nombre los 'Chiquitos' que estaría conformada por mandos medios del también grupo armado 'La empresa'.



Así mismo, 'Shottas y 'Espartanos' se dividieron luego de que en 2017 era la facción 'La local', de la misma 'La empresa'.



El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, ha dicho que los procesos de diálogos con ambos grupos se aspiran retomarlos en este mes con el Gobierno Nacional a la cabeza.



Sin embargo, persiste el llamado de gremios a la Nación para evitar más cierres de empresas y negocios comerciales, debido a amenazas, extorsiones, homicidios, secuestros y desapariciones.



