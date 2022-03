El precandidato del Pacto Histórico aseguró que la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, intentó entorpecer la manifestación con la cual cerró su campaña de cara a elecciones por las consultas interpartidistas del 13 de marzo próximo.

"Por ahí anda la Cabal, paisana de estas regiones. Quiso organizar un mitin contra Petro. Y yo me puse..., pero pobrecita la Cabal, ¡Cómo va a venir aquí con 15 personas a sabotear esta manifestación! La Cabal está delirando", dijo el candidato del Pacto Histórico, ante miles de personas que llenaron el sector del Bulevar del Río en el centro de la capital del Valle del Cauca.



Petro también afirmó que la senadora uribista, quien es nacida en Cali, está diciendo que él pretende acabar con el programa Familias en Acción y eso no es cierto. "Yo no voy a acabar con Familias en Acción, pero si lo voy a pensar en medio de las necesidades de este país. La necesidad primera es la del niño y la niña de la primera infancia. Yo quiero que ese subsidio se vuelva un ingreso por derecho, no por regalo; Ingreso básico le llaman. Vamos a hablar de que el Estado le entregue a la madre cabeza de familia un ingreso básico vital, que la saque de la pobreza, no que la mantenga en la pobreza", explicó.



Este diario preguntó a los periodistas de la Oficina de Comunicaciones de la Senadora Cabal si lo que Petro sostuvo acerca del presunto sabotaje a su cierre de campaña es cierto, pero no ha obtenido respuesta.



Hoy es el último día para que los candidatos al Congreso y a las consultas interpartidistas hagan campañas en plaza pública.

