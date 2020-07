Alcalde de Cali seguirá adelante con uso de Ivermectina para covid-19

Luego de que el Ministerio de Salud desaconsejó el uso de la Ivermectina en pacientes covid-19, el Alcalde de Cali sostuvo en una entrevista para Noticias Caracol: "No son momentos para la burocracia, ni son momentos para no abrir nuevas posibilidades terapéuticas. Son momentos de mucha tensión, y allí el liderazgo innovador es fundamental".



Cabe recordar que Cali, con cerca de 11 mi casos del nuevo coronavirus, es una de las ciudades más afectadas por la pandemia.



En un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que no lo recomienda, "salvo cuando se use dentro de un estudio clínico que haya sido aprobado por el Invima". Asunto que no ha ocurrido hasta el momento.

Ospina, quien es médico de profesión, señaló que "no podemos quedarnos de brazos cruzados. Quienes estamos en la salud, quienes somos médicos, tenemos autonomía de poder orientar nuestro tratamiento. Yo orientaría Ivermectina para que los pacientes no deriven a unidades de cuidado intensivo".



Agregó que "todo paciente positivo, sospechoso (de covid-19), paciente que me pudiese hacer una complicación, lo trataría rápidamente".



Cali