Pesadilla de abuela que confunden con delincuente buscada por Interpol

El primer y el más incómodo momento que ha vivido Luz María Jiménez desde que la confunden con la peruana Luz María Jiménez Mera, alias ‘La Lucha’, una mujer perseguida por la justicia de su país, ocurrió hace 15 años en Cartagena.

Cuando Jiménez dio su nombre para reclamar el dinero que su hijo le gira mensualmente desde Argentina se activaron las alertas ya que su homónima tiene circular roja de Interpol. El empleado de la casa de giros le dijo que debía esperar.



Luz María no podía irse sin el dinero y decidió esperar con paciencia. Los minutos comenzaron a pasar y a pesar de que ella ya había entregado su cédula de ciudadanía para que verificaran bien su identidad y agilizar el pago, no le daban el dinero.



Por fortuna, su hijo la llamó en ese momento y él pudo explicarles a los empleados de la casa de giros que su mamá no era una delincuente, que él le enviaba regularmente una remesa y que esta, además, provenía de recursos lícitos. Finalmente, después de dos horas Luz María se pudo ir con su dinero.

“Mi nombre es muy común, no es nada raro. ¿Cuántas Luz María Jiménez habrá en Colombia? Por eso me imagino que más de una mujer con este nombre tiene el mismo problema”, afirma Luz María, quien tiene 81 años de edad, es abuela y nunca ha tenido líos con la justicia. Por seguridad, pidió no decir donde vive.



Alias ‘La Lucha’ es una mujer mucho más joven y tiene muchas cuentas pendientes con la justicia.



De hecho, en marzo del año pasado, Migración Colombia, regional Antioquia, en un operativo realizado en un hotel de Medellín, la detuvo. En ese entonces, Luz María Jiménez era requerida por los delitos de asociación para delinquir y atentar contra la tranquilidad pública.



Mediante circular roja de Interpol era buscada por las autoridades peruanas y en 190 países más. Contra ‘La Lucha’ pesaba una condena de 15 años de cárcel impuesta en su país. Estaba de manera irregular en Colombia.



Hoy, Luz María aún tiene problemas para reclamar el dinero que le envía su hijo desde el sur del continente.



Hace pocas semanas, este le envió la remesa acostumbrada, que extrañamente se demoró más de lo normal. Justamente, cuando Luz María se estaba preguntando qué habría pasado, su hijo recibió una llamada del banco en la que le pidieron validar la identidad de su madre.



Una hija de Luz María en Colombia debió enviarle a su hermano una fotografía de la cédula de ciudadana de su mamá para que este la mostrara al banco. Solo así la transferencia se hizo efectiva.

Entre la anécdota y la preocupación

La situación de Luz María genera dos sensaciones simultáneas en su familia: diversión y preocupación.



Diversión cuando ella relata lo que le pasó en la casa de giros hace 15 años, que ya es una anécdota. Una muestra de la preocupación la vivió una de sus hijas en Colombia. Recibió una llamada de la subgerencia de un banco donde tiene una cuenta de ahorros en la que dijeron que la esperaban para hablar de un tema.



Ella creyó que se trataba del asunto de su mamá y decidió asistir al banco. Cuando esperaba una mala noticia, le dijeron que por ser una excelente cliente le tenían lista una tarjeta de crédito.



Luz María agradece no ser más joven, ya que ha soñado que se la llevan detenida y las autoridades la presentan como alias ‘La Lucha’.



Se pregunta hasta cuándo va a vivir esta pesadilla. Ni siquiera ha válido que su nombre sea Luz María Jiménez, sin segundo apellido, y que ‘La Lucha’ sea Luz María Jiménez Mera. “ ’Lucha’ me dicen algunos familiares, pero yo no soy esa ‘La Lucha’, nada que ver con ella”, dice.



