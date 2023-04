Dos agentes de tránsito fueron sancionados por parte de la Personería Distrital, por distintas faltas contra la institucionalidad.



Uno de ellos será destituido y estará inhabilitado por diez años, por el delito de concusión (pedir dinero a unos estudiantes), mientras que el otro, tendrá cuatro meses de castigo por llevarse para la casa una moto de la Secretaría de Movilidad mientas se encontraba en periodo de vacaciones.



Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad, William Vallejo, quien detalló que en ambos casos se trata de “faltas son graves a título de dolo y contra ellas NO procede recurso alguno y quedan en firme por la Personería”.



El funcionario explica que uno de los agentes, adscritos a la Secretaría de Movilidad, fue denunciado ante la Secretaría y diferentes entes de control, incluyendo la Fiscalía, por un presunto caso de solicitud de dinero durante un operativo de control.



“La Personería ha dado un fallo, porque considera esto una falta gravísima y sanciona a este agente de Tránsito con una inhabilidad de diez años y la suspensión de su cargo”, explica Vallejo.



Cabe recordar que este hecho quedó registrado a través de un video que se viralizó en redes sociales.



El funcionario detalla que en un segundo caso, que también fue denunciado ante los diferentes entes de control, evidencia a un agente de tránsito que de forma reiterada empleaba una motocicleta de la Secretaría “para desplazamientos que no estaban autorizados dentro de su horario no laboral, vehículo que incluso, fue detectado pernoctando fuera de las instalaciones de la Secretaría”.



“Como siempre hemos insistido, toda denuncia que recibimos garantizamos el debido proceso, hacemos las averiguaciones correspondientes del caso, se recopilan las distintas material probatorio y los testimonios de las personas involucradas y se compulsan copias a los entes de control”, agrega el funcionario.

