El duro relato de uno de los atrapados en ascensor de Torre de Cali

Esta noticia es del 21 de septiembre del 2018, pero fue recientemente actualizada.





El Cuerpo de Bomberos Voluntarios recibió un alerta a las 8:13 de la mañana del viernes 21 de septiembre sobre una emergencia en la Torre de Cali, en la avenida 3 Norte con calle 18 del barrio Versalles. La administración del edificio se encargó del procedimiento 'por protocolo de seguridad'.La empleada Paula Valencia, la comunicadora Anayibeth Valencia y un trabajador del hotel pasaron por el susto por casi dos horas.

Los tres ocupantes del ascensor subían a cumplir funciones de trabajo cuando el ascensor quedó frenado, por razones no determinadas, a la altura del piso 14 de la Torre de Cali.



"Uno entiende que debe guardar la calma, pero el paso del minutos causa angustia. Uno siente que le llega más calor y que se queda sin aire", dijo Paula Valencia. Ella logró informar la situación a sus compañeros a través de WhatsApp.



También Anayibeth Valencia, vinculada a la emisora Blu Radio, dio a conocer lo que estaba ocurriendo.



Los socorristas llegaron pronto por la cercanía del comando de la institución en la misma vía del norte local.



Al sitio fue enviada una máquina extintora con cuatro unidades, así como una ambulancia con dos paramédicos. Pero no se les permitió el acceso porque el control lo tienen técnicos que manejan los equipos de la edificación.



Andrés Echeverri, administrador del edificio Torre de Cali, ofreció disculpas a los Bomberos si se mal interpretó el hecho de no dejarlos ingresar y anotó que ya no era necesario su acceso.



El reporte preliminar indicó que eran tres personas encerradas en el ascensor a la altura del piso 14. En las redes circularon imágenes de la espera dentro del aparato.



Después de una hora y 40 minutos se produjo el rescate, sanos y salvos, de los ocupantes del ascensor. Paramédicos de Bomberos prestaron la atención primaria.

@EnterateCali @TwiterosCali En este momento estamos atrapados en el ascensor de torre de cali hace media hora !!!! pic.twitter.com/5SbRbq0LJI — Nothing (@paupineda) 21 de septiembre de 2018

Aclaración

En principio, en medio de la confusión, se habló de un incidente en el hotel, pero EL TIEMPO aclara que ello no ocurrió allí, sino en la Torre.



Cabe recordar que en Cali no está vigente la obligatoriedad en la certificación de calidad y mantenimiento de los medios de transporte verticales, tal como existe en capitales como Bogotá y Medellín, dijeron técnicos.

#AEstaHora Enhorabuena @BomberosCali119 atienden a Paula Pineda y Diana Valencia, dos de las tres personas atrapadas durante más de 1 Hora dentro del ascensor del piso 14 de Torre de #Cali pic.twitter.com/4Aw7FVCqZb — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) 21 de septiembre de 2018

En los últimos dos meses se han vivido emergencias en ascensores. La más grave se presentó el 15 de agosto pasado cuando un aparato se desprendió desde el piso 10 del Palacio de Justicia. Murieron dos personas mientras que otras cuatro salieron lesionadas de gravedad.

Tremendo: tres personas atrapadas en un ascensor de la Torre de #CaliCo cumplen ya una hora. Administración del edificio no dejó ingresar a Bomberos Cali para atender la emergencia. Entre los atrapados está una compañera de @BluRadioCali pic.twitter.com/RMdFETC9oQ — Fabrit Cruz (@FabritCruz) 21 de septiembre de 2018

Esta semana se conoció que el pasado 4 de septiembre un funcionario de Aerocivil resultó lesionado en un percance de ascensor en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira.

CALI