Acoso de expareja terminó con crimen de una joven en Candelaria

Los allegados de la mujer aseguran que fue víctima de su excompañero que la acosaba después de haberle dejado por malos tratos en zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.



Las autoridades indicaron que el presunto agresor se presentó a una estación de Policía.

Hace tres meses Lina María Jaramillo había decidido que no seguiría su relación con quien había sido su compañero sentimental. Eso había originado acoso por parte del hombre, según los allegados de la mujer,



De acuerdo con un amigo, Lina acudió a dos denuncias por violencia. Sin embargo, él no dejaba de seguirla. Unas noches atrás, según el testimonio,. ella salió con dos amigos y una amiga pero el excompañero apareció y los agredió.



Am las 6:30 de la madrugada del lunes, la mujer, acompañada de un amigo, llegó a un paradero de bus en Villagordona y se despidió porque su idea era viajar hasta Cali. Cuando estaba sola apareció, al parecer, su excompañero que le causó siete herids de arma cortante.



La víctima fue llevada al hospital de Candelaria, de donde la remitieron a una clínica en Cali, donde murió a la 1:00 p.m. del lunes.

Lina María Jaramillo, asesinada en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria (Valle) Foto: Archivo particular

El mayor Fernando Díaz, comandante de la Policía de Candelaria, dijo que se inició la búsqueda del agresor y un amigo lo llamó para que se entregara. Así fue que el hombre llegó ante la Policía que lo presentará ante un juzgado de Control y Garantías para su judicialización.



La secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Luz Adriana Londoño Ramírez, lamentó el crimen u dijo que existían unas denuncias previas pero se manejaron como lesiones personales porque no convivía con el agresor y en ese tiempo no la cobijaba la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar.



De acuerdo con la funcionaria, la mujer se dirigía a Palmira para una nueva denuncia en la Fiscalía. Anotó que se solicitó una mesa transitoria con la Fiscalía y los actores de la ruta para analizar el caso. "Cómo es posible que ella ponga denuncias y al final resulte un feminicidio, eso no tiene justificación. Hay que humanizar más al personal y a los funcionarios".



Las autoridades del Valle reportaron que hasta junio se han registrado 17 feminicidios. Londoño dijo que con el Consultorio Rosa en Cali han contribuido que haya u a disminución del 80 o 90 por ciento de los casos.