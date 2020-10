‘Reporteras, secretos del oficio’, periodismo con ojos de mujer

Profesionales de la comunicación se unieron para darle vida a un proyecto literario que reúne experiencias del quehacer periodístico.



Este trabajo literario será presentado durante la Feria Internacional del Libro de Cali, que este año se hará desde la virtualidad.

Vivencias y anécdotas significativas de ocho periodistas de la región, reposan en las páginas del libro ‘Reporteras, secretos del oficio’, que verá la luz, el 16 de este mes, durante la Feria Internacional del Libro de Cali.



En esta iniciativa editorial colectiva, Gloria Inés Arias, Soraya Caicedo, Alexandra Delgado, Gloria Bravo, Rosa María Agudelo, Zulma Cuervo, Alda Mera y Bethsabe Castro, unieron sus talentos para hablar de algunas de las situaciones a las que se enfrentaron a la hora de hacer reportería, así como sus decisiones cruciales y métodos para conseguir ‘la exclusiva’.

Carátula del libro 'Reporteras, secretos del oficio', diseñada por Alejandro Osorio Ariza, diseñador gráfico colombiano radicado en Inglaterra hace más de 15 años. Foto: Archivo particular



“Es un libro pensado para los estudiantes de comunicación, encontrarán los secretos del oficio que la academia no devela, pero que los periodistas no se podrán perder, muchos se sentirán identificados, además, el público podrá descubrir lo que implica luchar por conseguir esa información que hoy le llega al instante a sus manos", describe Gloria Inés Arias, quien estuvo vinculada a El Tiempo, es docente y coautora del libro editado por Jaime Ariza Tello.



Soraya Caicedo, quien se desempeña como o Program Manager en Special Broadcasting Service, SBS cuenta que asumió este reto editorial “como un viaje por apartes de la historia de Colombia que tuve el privilegio de contar; pero como Colombia no es un país fácil de relatar, también me atreví a reconocer momentos en los que tuve que pactar tregua con mis emociones”.



Para la directora del Diario Occidente, Rosa María Agudelo, además de ser una "experiencia enriquecedora", el libro la llevó a pensar en aspectos como el desarrollo de su carrera y su evolución, desde sus épocas de estudiante hasta hoy.

Alexandra Delgado, coordinadora de redacción de Occidente y coautora del libro, dice que le representó una "oportunidad de devolver el tiempo y hacer un recorrido de lo que ha sido tu profesión para encontrar en ese sendero los aprendizajes grandes y pequeños y el poder compartirlos con quienes hoy en día empiezan a caminar, es también una oportunidad de hacer las paces contigo mismo”.



La docente Alda María Mera considera que hacer parte de esta creación literaria fue "un acto liberador, una experiencia de catarsis al cerrar un ciclo como reportera en El País, mientras observaba en retrospectiva tres décadas de ejercicio periodístico”.



Gloria Bravo considera que el libro fue en un comienzo "un reto un tanto intimidante pero que, con el transcurso de las líneas sobre cada acontecimiento incluido en la narración, se convirtió en una experiencia gratificante y en una mirada evaluadora de una agenda de trabajo cumplida”.



Por su parte, Bethsabe Castro, quien hizo parte de El Tiempo, espera que el libro “se convierta en un viaje enriquecido con las voces de este grupo de mujeres periodistas, apasionadas y con vocación por el oficio”.