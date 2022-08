La reconocida periodista, activista y escritora colombiana, Edna Liliana Valencia Murillo, denunció en las últimas horas que fue perfilada como sospechosa por no dejarse tocar el cabello por parte de un policía en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



A través de su teléfono celular documentó el procedimiento que le realizó el uniformado, quien aseguraba que era un trámite rutinario.



(También lea: Cierran monumento Cristo Rey de Cali por obras hasta final de año)

La expresentadora empieza su video contando que iba a salir del país y que ya había pasado migración y el registro de las maletas y luego fue abordada por un policía que la estaba mirando hace rato.

“Después de que pasé mi maleta el policía me dice disculpa, necesito que me dejes tocar tu cabello, le dije no, ¿por qué? ¿cómo así que necesitas tocar mi cabello? No, puedes tocar mi cabello, entonces me dijo en ese caso présteme su pasaporte y su pase de abordar, se los di y ahora me indica que debo venir a una oficina donde me va a hacer un registro donde va a registrar mis objetos personales”, indicó la periodista en el video.



Posteriormente asegura que el oficial le dijo que no era por lo del cabello, “pero obviamente es por haberme negado a dejar que tocara mi cabello”.



En el video la periodista le pregunta de manera reiterada al uniformado la razón del registro y control policial, pero no recibía respuesta.



Durante la revisión de los objetos personales de Edna Liliana Valencia, el policía dice que todo hace parte de un procedimiento de rutina, ante los cuestionamientos de la periodista.



Luego pasó por la máquina de rayos x y contó que luego de varias revisiones la dejaron seguir para que abordara su vuelo.



“El policía me dejó seguir después de tanto insistir”, dijo la periodista.



(Además: Dos policías lesionados tras ataque con arma de fuego en Jamundí)



Y agregó que el uniformado le comentó que el procedimiento no era cuestión de un tema racial, sino estadístico.



“Que tres de cada cuatro mujeres que llevan el cabello exactamente como el mío resulta ser que es una peluca y que debajo de eso están transportando droga, por eso se están viendo obligados, -supuestamente los policías-, a verificar si cuando hay mujeres con el cabello afro como el mío, si es peluca o cabello real que por eso tenía que verificar que es mi cabello y como no accedí, entonces me pasó por la máquina de rayos x y me hizo el registro de mis cosas”.



“Es un claro perfilamiento racista de los cuales en Colombia se ve todos los días, si fuera una mujer con cabello liso o extensiones de cabello liso no me habrían perfilado”, anota.



CALI