La candidatura al Concejo de Cali de Andrés Escobar, respaldada por el partido Centro Democrático generó un rifirrafe en redes sociales entre la periodista Catalina Suárez y la senadora María Fernanda Cabal.



Andrés Escobar y otros cuatro civiles con 12 policías vienen siendo investigados por la Fiscalía por disparos a ciudadanía en el barrio Ciudad Jardín, durante el paro nacional que se vivió fuertemente en Cali, en 2021.

“Impresentable. Ojalá que el CD no salga con un candidato como este a un Concejo de una ciudad como Cali, en la que se debería rechazar no solo la violencia de la primera línea, también, el comportamiento de quienes salieron a disparar a marchantes”, escribió Suárez en su cuenta de Twítter.



A estas palabras la senadora Cabal le respondió: “La quisiera ver a usted frente a 2000 delincuentes quemando su barrio y disparando a la policía. Usted afirma: ‘Disparar a marchantes’".

Andrés Escobar, durante el paro en Cali. Foto: Archivo particular

También le dice: "La corrijo: ‘Defender a 23 mil familias de Ciudad Jardín’. No tuerza la realidad vivida por la víctimas. Llámelas, y pregunté si votarían por él”.



La periodista le salió al paso y le contestó: "No tuerzo la realidad, digo lo que pienso. Ahí va viendo uno el talante de ‘respeto’ de quienes se ha defendido en tantas ocasiones, salen a gruñir cuando no se está de acuerdo en algo".



Suárez aseguró: "Por esas ‘defensas’ este país ha estado en guerra, para eso no necesito llamar a nadie (...) Otra cosa senadora, lamento que me quiera ver así, porque se quedará con las ganas, tengo claro que armada y disparando no es. Y no, no me corrija, yo también condené la primera línea y a los violentos que nos bloquearon, pero le apuesto mas a la visión de su esposo de dialogar”.



El hijo de la senadora también se involucró en la discusión en Twítter: "Catalina, torturar y quemar policías, destruir el bien público, prohibir el paso de ambulancias, etc., eso no es marchar. Mejor ve a Cali, escucha a las víctimas de la toma guerrillera del 2020 y deja de escuchar historias revolucionarias del suegro para no confundir la realidad”, le señaló el hijo de Cabal a la periodista.



Y la periodista escribió: "Usted que tiene la mamá con el talante que tiene y que tiene hermanas que además son emprendedoras e inteligentes, no debería venir de muy macho a creer que yo pienso por lo que me dicen, yo tengo mi propia cabeza y nunca ha cambiado por nadie".



Le dice, además: "Otra cosa, respete yo sí he construido por mi misma un camino (de mucho esfuerzo y trabajo) no por andar con un apellido 'cacariando' duro solo en una red. Usted le falta conocer y vivir el país, pero que esperanza sí hasta se atrevió a criticar al que más ha hecho por Colombia”, fue el fuerte mensaje de Catalina Suárez a uno de los hijos de Cabal".



CALI