Pelea causa alboroto en un centro comercial de Cali

El enfrentamiento paralizó las actividades cotidianas durante varios minutos en uno de los pasillos de un establecimiento del sector céntrico de la capital del Valle del Cauca.​



( Le puede interesar: Audios de abogada, prueba de Fiscalía contra director de URI )

Los incidentes se habrían registrado durante la tarde del martes en un centro comercial donde se presentaba alta concurrencia de personas, entre empleados de los negocios y clientes.



De un momento a otro se escucharon las voces de dos mujeres. Por un momento, un hombre que acompañaría a una de ellas parece interceder para que la discusión no pase a mayores. Otro intenta mediar.

Pero las dos mujeres, que no usan medidas de bioprotección bajo las condiciones de la pandemia por el coronavirus, se lanzan agravios y desafíos. "Hágale, pues", dice una de las dos. Entonces, ambas se acercan y empieza un intercambio de golpes en un pasillo rodeado de vitrinas y estantes.



Una de las contendientes pierde el equilibrio por unos segundos y la otra se le abalanza en medio de muchas personas, algunas de las cuales no guardan distanciamiento y no pocas carecen de tapabocas.



Solo unos cuantos presentes buscan que se acabe la contienda, mientras que otros, en tono de broma, gritan 'dale'.

Lea más informaciones de Colombia

Universitaria da ejemplo de resistencia tras grave accidente en cicla

Funcionario investigado por caso ‘Lamborghini’ cae en red de 'narcos'