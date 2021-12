El presidente de Colombia, Iván Duque, en un recorrido por la capital de Valle del Cauca participó en tres actos.



En el oriente de Cali presentó la Escuela para consejeros de Juventud, mientras que en el norte local destacó el proceso para empleos de Almacenes La 14 en liquidación y dio a conocer avances de la Alianza Cultural para el Pacífico.



Los jóvenes le pidieron respuestas sobre las víctimas del paro, la transparencia del proceso electoral de 2022, empleo y la atención a la población joven, los afros y los indígenas.

​

( Lea en contexto: Duque sobre Otoniel: 'Que no venga a dárselas de lucido semejante criminal' )

En el sector de Potrero Grande, en la comuna 21, oriente de Cali, el Presidente llegó al lanzamiento de la Escuela de Gobierno y Formación en Política y Democracia para los Consejeros de Juventud, en la que se les ofrecerá capacitación con la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).



"Capacitaremos a consejeros elegidos democráticamente. En Cali asumimos un compromiso: queremos que el lugar donde sesionará el Consejo Nacional de Juventud tenga todo nuestro apoyo, que sea un sitio especial, digno", dijo.



( Lea en contexto: Cali: estos son los 21 consejeros de Juventud )

Luego Duque señaló: "Quiero decirles que los respeto y los admiro, con convicción. Para mí, la elección que tuvimos de los Consejos de Juventud no es un tema partidista con todo y que había representantes de partidos. Ni era solo un tema de plataformas, con todo y que teníamos varios candidatos de las plataformas. Para mí, tiene algo muy poderoso, es construir democracia".

Un joven de la 'Primera Línea' de Cali habló con el presidente Iván Duque el día de hoy mientras él se encontraba en la ciudad a cerca de las víctimas que dejó el Paro nacional. #Cali pic.twitter.com/JqMdMPNUQZ — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) December 22, 2021

Y continuó: "Y ¿qué significa construir democracia? Que podemos pensar distinto temas, pero que tenemos la capacidad de construir juntos, que podemos ser capaces de transformar juntos y que somos capaces de construir un país juntos".

Preguntas de los jóvenes

En la sesión, un estudiante universitario le dijo al Presidente que no hay suficiente respuesta para la población joven, ni la afrocolombiana ni la indígena.



El Presidente le pregunto al auditorio de jóvenes cuántos afrodescendientes se han sentado en un Consejo de Gobierno. "Cinco. tres en este Gobierno", afirmó.



Geovanny Jurado, quien se presentó como de la Primera Línea de la carrilera La 70 en Cali, miembro de la URC (Unión de Resistencias de Colombia), tomó la palabra: "Ya que hablamos de que este es un Gobierno que apoya la juventud, quisiera hacerle una pregunta: ¿Cuándo vamos a iniciar el proceso de reconocimiento de víctimas del paro, del abuso de la Fuerza Pública...?



Y agregó: "Por qué ahorita tengo conocimiento que llegó a plenaria del Congreso un proyecto que busca fortalecer la represión estatal y qué garantías tenemos nosotros como colombianos de que este 2022 vamos a llegar a unas elecciones limpias".



El Presidente le preguntó a Jurado: "Tú, ¿qué hiciste el 5 de diciembre? fuiste a elecciones, y te eligieron, con las reglas de la democracia, No compraste ningún voto y nadie fue bajo presión a votar por tí. Votaron libre y democráticamente por tí, justamente, transparentemente. Eso lo lograste y es el triunfo de la transparencia".



El gobernante aseguró que "aquí no votan los muertos. ¿Por ti votó algún muerto?”.

Sobre la verdad alrededor de las víctimas en el paro, Duque dijo que “cuando se adelanten las investigaciones, como corresponde en un lugar donde hay justicia, verdad y reparación, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía y que tiene que garantizar el debido proceso para todos”.



Al hablar con los jóvenes electos en las pasadas elecciones de Consejos Municipales de Juventud, explicó cuál será el proceso que se iniciará por medio de seminarios para capacitarlos.



Antes del 22 de enero, todos los alcaldes ya deben haber posesionado a los nuevos consejeros.

Facebook Twitter Linkedin

Como gran paso calificó el Presidente al traslado de empleados de Almacenes La 14 al Grupo Éxito. Foto: Presidencia

El Presidente se dirigió luego al Orquídeorama, en el norte de Cali, donde se pronunció sobre la adquisición del Grupo Éxito de varias sedes de la empresa en liquidación Almacenes La 14, en cuatro municipios del Valle del Cauca y uno de Cundinamarca.



"En Cali asistimos al traslado de empleados al Grupo Éxito, un gran paso para garantizar plazas laborales de cerca de mil colombianos que estaban en riesgo por la liquidación de almacenes La 14. Este es un logro que acompañamos como Gobierno para bienestar de nuestros compatriotas", dijo,



De igual manera, al lado de la ministra de Cultural, Angélica Mayolo, hizo entrega de avances de la Alianza Cultural para el Pacífico, incluida la Ley de bebidas ancestrales.

Lea más noticias de Colombia

Escritor presentará libro que relata cuando Héctor Lavoe vivió en Cali