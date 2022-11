A distintos recursos, como ocurre con no pocos usuarios a diario, un patrullero de la Policía Metropolitana espera que se le activen acciones que le permitan recuperar la salud.

El patrullero Franyer Esneyder Delgado se vio afectado a comienzos de octubre por un dolor e inflamación que lo llevaron a la clínica de la Policía (PoliClínica), en el norte de la capital del Valle del Cauca.



El patrullero Franyer Esneyder Delgado Foto: Archivo particular

El cuadro clínico se complicó y el uniformado completa un mes de hospitalización, con dificultades para su movilidad. El dictamen médico lleva a una cirugía, bajo condiciones complejas.



El paciente afronta dolores y trastornos del sueño, además del aumento de la inflamación y enrojecimiento.



En busca de atención fueron elevados derecho de petición y queja a la Superintendencia de Salud.



También se le pidió intervención a la Defensoría del Paciente en Cali, para que la Empresa Prestadora de Salud (EPS) y otras autoridades atiendan el caso.



A los allegados de Delgado, de 24 años y con 5 años de servicio en la institución, les preocupa que su situación se complique y se ponga en riesgo su vida.



Ni siquiera la policía se salva de la cuestionada atención q los colombianos reciben de sus EPS`s.

Patrullero de la policía hospitalizado en la Policlínica, en Cali, pide q le agilicen tramite para cirugía. Su salud desmejora cada vez más@CarolinaCorchohttps://t.co/6UzbaCekKX — mapiaguilars (@mapias15) November 7, 2022

La PoliClínica informó que desde el 6 de octubre se atendió al paciente debido a un dolor. Le fue tomada ecografía y se envió a manejo ambulatorio con excusa médica.



El 11 de octubre, Delgado regresó y desde ese momento se encuentra hospitalizado. "Ha recibido manejo del dolor, valoración por medicina interna, urología, resonancias, infiltraciones y laboratorios", dice la entidad.



El 31 de octubre se realizó una junta médica que determina que no es de manejo quirúrgico, "por consiguiente al no estar estar conforme con la decisión, se escala a una segunda opinión".



Un especialista de otra clínica, el jueves 3 de noviembre, señala una hidroceletomia, pero que no esto no significa la mejoría y podría producirse recurrencia del dolor.



El procedimiento se enfoca a corregir la acumulación de líquido.



Ahora se espera que la clínica revise el caso y le programe la cirugía, bajo las condiciones señaladas por especialista.

