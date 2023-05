Tras el nuevo bloqueo en la vía de Cali a Buenaventura, a la altura del corregimiento Loboguerrero, la Policía informó que en esta zona de la carretera se acordó habilitar ambos sentidos de manera intermitente.



Se hablaba de habilitar ambos sentidos de la carretera, pero hasta las 7:30 p. m.

Así mismo no habrá cobro de peaje.



Mientras tanto, las comunidades que protestan lograron entablar diálogo con la viceministra del Interior, Lilia Clemenia Solano para llegar a nuevos acuerdos que permitan levantar la movilización y asegurar el cumplimiento de pactos.



Muchos de los manifestantes esperan que se cumplan para no bloquear otra vez este paso por donde transitan 6.000 vehículos diarios y se transportan 50.000 toneladas de mercancías, durante las 24 horas del día.



Es la tercera protesta en este año y la segunda en menos de un mes, dejando incomunicada la ciudad puerto.



Según el líder Orlando Meza, se ha venido insistiendo al Gobierno en la necesidad de honrar los pactos sobre mejoras en viviendas, además del agua las 24 horas y exigir la presencia de la viceministra del Interior.



De acuerdo con el líder Orlando Meza, luego de la protesta anterior se ha venido insistiendo al Gobierno en la necesidad de honrar los pactos.



Otros que están en la protesta anotaron: "En la comunidad de Loboguerrero nos sentimos inconformes y están siendo vulnerados nuestros derechos como ciudadanos, debido a la problemática socioambiental que se ha venido presentando en nuestro corregimiento".



Pero hay habitantes que señalaron que los bloqueos no son liderados por comunidades, sino “por personas que se oponen al consejo de la comunidad negra. A ellos se han sumado líderes que están en campaña electoral”.



Los bloqueos y los derrumbes en la vía a Buenaventura han mantenido en una encrucijada a la economía y la movilidad, tanto de carga, como de viajeros en esa zona del suroccidente del país.



