El paseo que una pareja del municipio de Santander de Qulichao emprendió en la bocatoma del río Palo, zona rural de Caloto, terminó en tragedia. Ambos perdieron la vida bajo las aguas del río caucano, tal como lo reportaron las autoridades.



El secretario de gobierno municipal, Joaquín Castañeda, explicó que Yeraldin Cardona, de 21 años de edad, y su compañero sentimental, Erick Dimarzo Correa Magallet, de 30, se encontraban en un balneario en el corregimiento de El Palo.



Cuenta el funcionario que pese a lo caudaloso del río, Correa decidió sumergirse pero no salió a flote, razón que llevó a Yeraldin a tomar la decisión de buscarlo pero ella también quedó atrapada en las aguas del río.



Al poco tiempo, el cuerpo de la mujer fue encontrado. Aproximadamente, dos horas después, el cadáver del hombre también fue hallado por los socorristas.



Ante esta situación, las autoridades recomendaron no usar este tipo de balnearios para evitar tragedias.



Horas después en el municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca, dos menores perdieron la vida también por cuenta de la naturaleza.



Residentes del sector cuentan que cerca de las 3 de la tarde, un grupo de jóvenes jugaban fútbol en la cancha del barrio Las dos aguas.



Terminado el encuentro algunos de ellos se sumergieron al río que lleva el mismo nombre del barrio. Luego de unos minutos dos menores no pudieron salir pese a los intentos de rescate de familiares, amigos y organismos de socorro.

