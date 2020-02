El crítico parte que entregó veterinario sobre el león Júpiter

Delio Orjuela Acosta, el médico veterinario que hace 20 años trajo al león Júpiter al mundo, luego de practicarle una complicada cesárea a su madre, que vivía en un circo, es el encargado de nuevo de salvarle la vida al felino.



Orjuela está en una carrera contra el reloj para descubrir qué mal padece el león, que le entregaron a Ana Julia Torres, una profesora y animalista que fundó el refugio Villa Lorena, en el oriente de Cali, para que lo criara cuando este solo tenía unas semanas de nacido.

Ante todas las expectativas, bajo el cuidado y el amor de Torres, Júpiter sobrevivió y creció sano y fuerte. Hoy tiene 20 años de edad.



En mayo del año pasado, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), una entidad de la Alcaldía de Cali, concluyó que en Villa Lorena el león, como otros animales, no estaba en buenas condiciones y con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) se lo entregaron a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), que lo llevó al zooparque Los Caimanes, en Montería (Córdoba).

El felino será atendido y cuidado al lado de su amiga Ana Julia. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Júpiter, que llegó este jueves a Cali a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y fue trasladado inmediatamente al Hogar de Paso del Dagma, presenta ahora un estado crítico.



“La situación de Júpiter, como se ha dicho, es muy delicada. Pueden compararlo con la situación de un ser humano en una unidad de cuidados intensivos”, afirmó Orjuela. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que el león “nunca debió salir de Cali” y fue objeto de maltrato.



El caso ha llamado tanto la atención que la Fiscalía anunció una investigación para determinar si hubo negligencia, pues Júpiter salió de Cali con 300 kilos y está ahora en 100, tras ser llevado a Córdoba.



Ana Julia, su cuidadora durante 19 años, aseguró que Júpiter entró en una profunda depresión luego de que lo separaron de ella y por esa razón se enfermó gravemente.

Orjuela reveló que aunque desde el sábado está atendiendo en Córdoba al felino, que se hizo famoso por los abrazos y besos que desde su jaula le daba a su cuidadora, no se ha podido establecer qué enfermedad tiene realmente.



El médico veterinario reveló que podría tratarse, incluso, de un cáncer terminal. “Una vez tengamos el diagnóstico haremos el pronóstico de si esto es tratable, si no es tratable, si el paciente está sufriendo más allá de lo que puede soportar porque es un animal de 20 años y no tiene nada asegurado”, manifestó el médico veterinario.

A Júpiter lo conocieron en el mundo de los amantes de los animales como un león que se besaba con su protectora. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

El paso por seguir es tratar de hacerle al león transfusiones de sangre. Según lo explicó el experto, lo que se ha encontrado es que tiene una hemoglobina baja. “Por mencionarles algún dato, es de 2,7 cuando lo normal debe estar arriba de 10. Y tiene un hematocrito de 9, que debería estar arriba de 35. Es un animal que tiene agua en vez de sangre”, dice el experto.



Ante este panorama, Orjuela admitió que “el tiempo está en contra de todo” y agregó que, aunque se ha ganado mucho al haberlo llevado a Cali, deben continuar las acciones para ayudarlo.



Una muestra del precario estado de salud de Júpiter es que durante su traslado desde el zooparque Los Caimanes no estuvo sedado, no hubo necesidad.

Júpiter y su cuidadora. Foto: Lina Gil

El alcalde Ospina quiere construirle a Júpiter un hábitat ahora que el león está de regreso.



Orjuela y la junta médica de veterinarios que se conformó piensan que lo primero es salvarlo de la muerte y después se miraría dónde dejarlo.

FERNANDO UMAÑA

Corresponsal de EL TIEMPO

CALI

En Twitter: @ElTiempoCali