En su día a día, el sacerdote Juan Manuel Echeverry Pulgarín, a través de evangelios y fragmentos de la biblia muestra algunas de las enseñanzas de vida a través de su fe.



Sin embargo, éstas no solo se quedan en la palabra, también trata de aplicarlas con hechos, como lo evidencia cada vez que se viste de cortos para sumergirse en la piscina y practicar la natación con aletas.



El sacerdote Juan Manuel Pulgarín integra el equipo Aguamar, que participa en en Campeonato Mundial de clubes Máster de Natación con Aletas, en #Cali habla de su experiencia en esta cita deportiva. pic.twitter.com/QVm5pow4Fv — ADN Cali (@adncali) July 27, 2022

En esta práctica deportiva muestra disciplina y constancia, la misma con la cual, a sus 64 años, busca brillar en el Mundial de clubes Máster de Natación con Aletas, que se realiza en las piscinas Hernando Botero O’byrne, de Cali.



“Esto es un testimonio para la gente, además de que a mí me ha servido de manera impresionante. En este mundial me he divertido muchísimo y he mejorado bastante mi salud y ahora poder tener con Aguamar, mi equipo, es toda una familia con la que me siento muy feliz, pero muy cansado, porque han sido pruebas muy fuertes”, comenta el sacerdote.

Echeverry Pulgarín, quien es párroco de la Diócesis de Pereira en la parroquia San Juan Bautista, cuenta que lleva un día a día muy organizado en el que entrena a las 5 a. m. y luego se dedica a sus actividades propias de su vocación.



Destaca que este deporte le cambió la vida, no solo a nivel de salud, también de cumplir propósitos y alcanzar sueños.



"Comencé a hacer deporte por la necesidad de la salud. Estaba gordo, pesado, con mala salud, y afortunadamente he mejorado muchísimo. He tenido enfermedades peo con el deporte, solo llegan y se van", agrega Pulgarín.

