'Parques no deben seguir en manos de delincuencia'

Antes del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la prohibición a los ciudadanos de consumir alcohol y drogas en espacios públicos, los parques no han dejado de estar en una pugna por las redes de delitos.

Bandas asociadas a microtráfico han puesto más de un ojo en esos espacios públicos.



El alcalde Maurice Armitage, la Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad informaron que seguirán trabajando contra la delincuencia y previniendo riñas, la primera causa de los homicidios por convivencia el año pasado. Según el Observatorio de Seguridad, se reportaron 71 asesinatos por peleas (7 más que en 2017), seguidos por 67 asociados a pandillas; 16 por conflictos sentimentales; 16, por intolerancia; y 6, por violencia intrafamiliar para un total de 176 homicidios por convivencia.



El alcalde Armitage dijo que no se cederá con acciones para preservar el bienestar ciudadano.



Comerciantes del Bulevar del Río y otros sectores se mostraron de acuerdo con la Corte porque consideran que la restricción al licor incidía en las ventas.



Así mismo, habitantes del barrio San Vicente, cerca del parque de la Música, además de moradores de los barrios Colseguros y El Ingenio pidieron más controles al consumo de drogas.

En la Policía Metropolitana está atento a los lineamientos y destaca que en el último se golpearon más de 30 redes de droga. Según la Corte, la norma argumentaba que la prohibición era necesaria para mantener la tranquilidad y no afectar a terceros, pero se encontró que si bien es un fin válido, no es razonable restringir el consumo de licor y sicoativos, pues su prohibición no garantiza la convivencia y las relaciones respetuosas.



Ante esta situación, la Alcaldía ve favorable que la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate modificar el Código de Policía sobre consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en parques y colegios, con el propósito de que estén libres de este consumo.



“La decisión de la Corte va en contra del derecho de los ciudadanos y los niños, de disfrutar un ambiente sano”, dijo el presidente del Concejo, Fernando Tamayo. “Es irresponsable abandonar los parques”, dijo el concejal Roberto Rodríguez. La concejala Alexandra Hernández dijo que la Policía no puede descuidar la seguridad en parques ni colegios.



Entre comuneros predomina la alarma porque crezcan los líos, pero ninguno niega que la droga, a nombre de bandas como el clan del Golfo, nunca se ha ido.

Opiniones en un debate que toca a los ciudadano

“La Corte Constitucional tiene un deber que es confrontar las decisiones que se toman en otros organismos con la Constitución. Y hay tres palabras claves: la libertad, las responsabilidades y los controles (…) El tema es para reflexionarlo bien, que los niños y niñas hay que protegerlos, pero la forma no es generando autoritarismos”, dijo el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, en un foro con líderes sociales sobre la violencia.



Los veedores Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero dijeron que “la sentencia le abre paso al absurdo jurídico de considerar que la libertad de acción -mediante la cual se ejercen los derechos fundamentales- tiene un carácter absolutamente ilimitado”. Anotaron que “se estimula el individualismo que convierte a los demás miembros de la sociedad en un medio para el ejercicio del consumismo de determinados grupos minoritarios, los cuales deben ser objeto de restricciones”.



CALI