'Parque lineal del Río Cali' se entregará

Frente a las irregularidades en el contrato de ejecución del Parque Lineal Río Cali, evidenciadas por la Contraloría Municipal, la secretaría de Infraestructura respondió que la escalinata deportiva, los juegos biosaludables y el puente vehicular de la calle 21, que hacen parte del parque, se terminarán este año y recuerda que en la ejecución de las obras se ja contado con el acompañamiento de los entes de control.

Según la Contraloría, el Parque Lineal, Etapa I, tenía un valor 19.443 millones de pesos, pero presenta una contratación acumulada de 34.853 millones.



La terminación del contrato coincidió con el informe de la Contraloría donde se consigna que no hay detrimento en la ejecución del proyecto que presenta imprevistos, mejoras y mayores cantidades de obra, que son las que le dieron un mayor valor del presupuesto, según Infraestructura.



La Contraloría también cuestionó los cambios de especificaciones técnicas de algunas de las obras asociadas al contrato que, ‘pudieron preverse con antelación’, como la intervención realizada sobre el puente de la calle 21 entre avenida 2N y carrera 4N.



“Al realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del puente de la calle 21, se encontró que había riesgo de colapso, por lo que se hizo necesario hacer una adición al contrato por 3.800 millones de pesos y no una emergencia manifiesta, como dijo la Contraloría, la cual nunca se declaró y por lo tanto no existió”, dijo el secretario de Infraestructura, Ferney Camacho.



“En primer lugar y reiterando que somos respetuosos de los organismos de control y que en el proyecto hemos contado con el acompañamiento de dichos entes, tenemos que ser enfáticos al aclarar que el puente vehicular de la calle 21 está incluido dentro de la megaobra M16, denominada parque lineal Río Cali, que va desde la calle 25 hasta la calle 18 en un circuito paralelo entre la avenida 2 N y la carrera 4N”, dijo el funcionario.



Esto implica que se podían utilizar los recursos de contribución por valorización para ejecutarla.



“Tenemos el saldo de dicho presupuesto para concluir el proyecto. Este no está desfinanciado y la contratación acumulada será de $34.853 millones, de los cuales al contratista se le pagaron 32.000 millones y el remanente de dicho presupuesto se destinará a las actividades finales”, aclaró.

Nos faltan las barandas de la escalinata y la terminación del puente, así como unos juegos para niños y los empates del parque con la calle 21, que con todos los

Frente al puente curvo, el Secretario insistió en que se trata de una escalinata deportiva, con un diseño de vanguardia y que el puente peatonal se encuentra a menos de 100 metros.



"Con todos los proceso que se requieren, estamos comprometidos a concluirlo este año”, dijo el funcionario frente a la terminación del Parque Lineal.



El líder de la infraestructura vial de la ciudad afirmó que en los diseños iniciales se contemplaban los tres puentes y la intervención en espacio público y vías. Asimismo, el proyecto aprobado en el Concejo indica que se pueden hacer modificaciones para mejoramiento de la iniciativa.