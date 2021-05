Los bloqueos tienen en jaque a los constructores en el Valle

El sector de la construcción es uno de los más afectados en el Valle del Cauca después de un mes del paro nacional y sus bloqueos de las vías.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Valle del Cauca, informó que tras 24 días de paro nacional están en riesgo cerca de 80.000 empleos de ese sector en ese departamento y que el 96 % de las obras están suspendidas por falta de materias primas e insumos que no pueden llegar a estas por cuenta de los bloqueos.



(Puede leer: El Valle del Cauca pierde 100 mil millones de pesos al día por el paro)



“Se estima que de los 90 mil empleos que, según el Dane, genera el sector constructor en Cali, el 89% son trabajadores de obra, de los cuales dependen económicamente más de 360 mil personas, lo que recrudece más aún la situación, no solo para los trabajadores, sino también para sus familias”, afirmó el gremio.



Camacol agregó que uno de los grupos más afectados con las protestas "son los obreros de construcción, que en su mayoría tienen contrato por obra-labor, es decir, que sus ingresos dependen de la realización de una labor determinada y ante la imposibilidad de trabajar no tienen manera de llevar sustento a sus hogares”.



El gremio señaló que la “situación actual de orden público en el Valle del Cauca ha generado una fuerte afectación social y económica a los trabajadores de diferentes sectores productivos. Los bloqueos, protestas y marchas han impedido que miles de caleños se desplacen a sus sitios de trabajo”.



(Le invitamos a leer: Paro en Cali: marchas, muertos, enfrentamientos y movilidad colapsada)



Pero las afectaciones no paran ahí para la construcción. Según Camacol, ya hay desabastecimiento de insumos y materiales de construcción por cuenta de los bloqueos en diferentes puntos de acceso Cali, lo que ha generado que el 96% de las obras de construcción en Cali y los municipios vecinos, hoy estén suspendidas.



La Cámara de Comercio de Cali (CCC), a través de un informe tradicional de Ritmo Empresarial, le tomó el pulso a la actividad económica del Valle del Cauca y el Cauca y los resultados para la construcción son preocupantes.



“Hay sectores particularmente afectados en la región como el caso de la construcción y de la industria, donde más del 35 % de las empresas no está operando”, afirmó el director de competitividad de la CCC, Carlos Andrés Pérez, quien subrayó que el 39,7 % de las empresas de la construcción están paralizadas.



(Además, puede leer: En Cali usan una estación inundada del MIO como ‘piscina’)



El 69,9 % de las empresas consultadas reportó que la dificultad para abastecerse de materias primas es el principal obstáculo.



CALI

