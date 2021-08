En Puerto Resistencia de Cali ya tejen sueños y esperanzas

¿Qué nos está pasando y por qué? o ¿cómo puedo contribuir a la transformación de lo que nos está pasando?

Esas dos preguntas dieron el inicio de 100 conversaciones simultáneas entre vecinos de barrios aledaños a Puerto Rellena, el sitio que durante estos meses de protestas tomó el nombre de Puerto Resistencia dentro del paro nacional en Cali.



Se trata de la ‘Travesía para tejer con el vecindario’, con los habitantes de Villa del Sur, Mariano Ramos, República de Israel, Unión de Vivienda Popular, Llano Verde, entre otros.



Fue un encuentro convocado por la Comisión por la Vida, integrada por la Red Amplia La Colcha, la Unión de Ciudadanías, el Movimiento Antirracista, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodesc), la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc) y el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali.



El encuentro resaltó historias de mujeres que a diario ‘cosen’ sus vidas y unen a sus familias.



“Estamos tejiendo sueños”, dice Luz Dary Guzmán, quien vivía en zona del jarillón del río Cauca y fue reasentada por el Estado en Llano Verde por los riesgos de inundación en el dique.



“En el jarillón teníamos animales y cuando nos reubicaron en Llano Verde pues ya no podíamos tenerlos. Entonces empecé en un grupo de mujeres para capacitarnos en confecciones y me gustó”, siguió contando.



De hecho, sostuvo que este oficio se ha convertido en el motor de su hogar, conformado por sus dos hijos de 9 y 18 años, además de su mamá, una adulta mayor, de 78 años.



También contó que todos laboran en confecciones para percibir ingresos. “Estamos cosiendo, estamos uniendo”, repitió.



Como ella Paula Andrea Serna también vive de hilar, de tejer vidas a su alrededor. Dijo que hace 11 años es costurera y antes arreglaba uñas. “Hasta que una amiga me invitó a hacer pañuelos. Empezamos a cortar, a conocer las máquinas, las telas. Este trabajo es de escuchar y entender con imaginación para visualizar lo que el cliente quiere”.



“Nos hemos reunido con expertas en tejer vida, tejer sueños que han perseguido para hilar”, dijo Alma Quiñónez, lideresa de la Red Amplia La Colcha.



“Ellas han ido hilando esperanza para una comunidad que ha perdido mucho en esta tragedia. Todas esas costuras las vamos a hilvanar, hilos de amor y fraternidad”, dijo.

​

