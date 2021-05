'No más ataques a misión médica y respetar el símbolo de Cruz Roja'

El director ejecutivo Nacional de la Cruz Roja Colombiana, Francisco Moreno, señaló que se debe respetar el emblema de la Institución, su uso apropiado, así como hace un llamado a la importancia de la misión médica, en medio del contexto social actual.

El llamado se debe a que en Cali y en otras zonas del Valle del Cauca se han registrado ataques a la misión médica, dos ataques en la noche del viernes 7 de mayo en zona de La Luna, en la capital vallecaucana.



Otro ataque a una ambulancia que quedó en medio de los disturbios en la vía Panamericana, en el centro del Valle del Cauca.



El vehículo trataba de salir del lugar y vándalos la emprendieron con el automotor.



Una persona grabó el momento, en medio de desespero y gritando ante la situación de indefensión del conductor, el paciente y el equipo médico que iba en la ambulancia.



“Estos eventos no corresponden a una protesta, corresponden a solo vandalismo”, dijo el general Fernando Murillo, director de la Dijín.



"Para salvaguardar el accionar humanitario y sus alcances, pedimos que no se hagan publicaciones a la ligera, ni se involucre a la Institución en publicaciones que comprometan al personal voluntario y empleados en su quehacer diario, que busca preservar la vida", dijo el director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana.



Señaló que una misión de la entidad es atender a los más vulnerables y ser garantes de la filosofía del Movimiento Internacional. "Resguardados en nuestros principios fundamentales, especialmente en los de la Neutralidad, Imparcialidad e Independencia".



CALI