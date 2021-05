Noticia falsa generó la finalización de mesa de diálogos en Cali

La policía retiró a la fuerza los bloqueos en Portada al Mar y Siloé. Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció acuerdos con colectivos de jóvenes en los bloqueos de Paso del Comercio y Nuevo Latir.



En Ciudad del Campo, inmediaciones del puente de Juanchito, en la vía Cali-Candelaria, los jóvenes dieron a conocer que levantan su bloqueo y entran a mesas de trabajo. En Jamundí, la Iglesia busca una salida para la carretera Panamericana.

(Puede leer: Parálisis de Banco de Alimentos de Cali aumenta hambre en Cali)



Sin embargo, las negociaciones no están fáciles. El alcalde Ospina debió retirarse de una mesa de negociación, en el coliseo María Isabel Urrutia, en la que participaban la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, entre otros, por razones de seguridad ya que se presentó un momento tenso y confuso por una discusión con los manifestantes.



​Luego de que un hombre encapuchado y con su rostro cubierto habló con otros jóvenes, Ospina debió ser retirado por su cuerpo de seguridad mientras le gritaban "asesino" y "traidor".

Por seguridad, el Alcalde de Cali se retira de una mesa de negociación que se desarrollaba en el Coliseo María Isabel Urrutia. pic.twitter.com/IG6t9qXVjm — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) May 13, 2021

Mientras se desarrollaba la mesa de negociación, el Esmad supuestamente retiraba a la fuerza un bloqueo en el sector de La Luna, información que resultó ser falsa. No obstante, el Alcalde salió entre improperios y se subió a su carro protegido por sus guardaespaldas. Cuando el vehículo arrancó fue alcanzado por piedras y pintura que lanzaron algunas personas.



"Es cierto. Estabamos con el Gbno Nacional, ( Icbf , Dps, Ministro del Interior, Sena) Onu, Padre Fco de Roux, Gobernadora Clara Luz Roldan. Procuraduria, Defensoría, Personeria y Alcaldia, esperando a los jóvenes y ellos llegaron, intervinieron y explicaron que el Esmad estaba interviniendo los espacios de donde venían. Nosotros averiguamos y en realidad no era cierto. No solo por orden mía expresa no se podía adelantar ningún desalojo, sino por orden del Ministerio del Interior y efectivamente la información que tenemos era que no había intervención pues ello fue el argumento para levantar la mesa y para apretar con furia hasta que en la salida arrojaron pintura y piedras dañando alguno de los carros", le dijo Ospina a este medio.



Ospina ha señalado que las posibles soluciones de las diversas problemáticas abordadas en la mesa de diálogo en Siloé, la cual considera que ha avanzado muy bien, con unos puntos muy importantes, deben continuar y participar de soluciones gruesas nacionales que lleven a disolver el paro.



En la noche del miércoles, un grupo de jóvenes manifestaron que se retiraban del bloqueo en Ciudad del Campo, en el sector de Juanchito.



(Además: Carne y banano, encarecidos y escasos en mercados de Cali)

Con insultos sacan al alcalde de Cali @JorgeIvanOspina de una reunión con jóvenes en el coliseo Maria Isabel Urrutia. pic.twitter.com/qwGpDKMWxP — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) May 13, 2021

La Iglesia y las autoridades avanzan en procesos de negociación con los manifestantes que bloquean la carretera Panamericana, en el municipio de Jamundí, donde hay un nutrido grupo de personas.



CALI