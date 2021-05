'La movilización es un derecho que no debe ser criminalizado'

Tras 14 días de protestas en Colombia en el marco del paro nacional, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, asegura que solo ha dormido dos horas cada noche.

Consciente de que el panorama de la capital del Valle no ha sido favorable para las movilizaciones, el mandatario pide que los jóvenes sean escuchados, pues el descontento es nacional y no solo de la ciudad.



Sobre los hechos recientes de violencia en el sur de la ciudad, el mandatario espera que la Fiscalía actúe con prontitud, pues dice que son hechos que rompen la confianza con comunidades que han sido recibidas con los brazos abiertos en Cali.



Ospina reflexiona sobre el covid-19 y las afectaciones que ha causado en la ciudad, así como también habla sobre el futuro de las protestas en Cali y propone un gran diálogo nacional.



¿Cuál es el panorama en 14 días de paro nacional en Cali?



Los actos vandálicos y de saqueo, lo más extremo, ya pasó. Hoy tenemos dificultades de abastecimiento y movilidad, no tenemos la línea de suministros suficientes para una ciudad de 2’400.000 habitantes. La ciudad puede recibir unas 36.000 toneladas de alimentos por mes, pero con 10 días de cierre eso no ha ingresado y hay una situación especulativa realmente muy grande.



Hay desabastecimiento, no tan dramático, pero sí desabastecimiento, de combustible, que reduce la movilidad y genera indignación en la comunidad.



Otro problema que tenemos es para desabastecernos. Nuestra ciudad tiene el relleno sanitario a 20 kilómetros de distancia y hay una colmatación de residuos. La ciudad tiene 21.000 toneladas y solo ha logrado movilizar 11.000.



¿Cómo avanza el tema del corredor humanitario?



No es permanente y depende de abastecimientos que llegan de otras partes. Es un proceso encadenado por muchos circuitos.



Sobre el tema de las basuras, otro problema que tenemos es que otras vías también presentan cierres. Yotoco, que es donde está el relleno sanitario, ha registrado cierres, por lo que eso también nos afecta.

¿Hay algún plan para lograr esa evacuación?



Considero que están agotados los temas de los bloqueos. Ellos deben saber que no hay nada peor para el ser humano que sentirse sin libertad de hacer nada.



Lo que debe ocurrir es que se de una reflexión en términos de la movilización para no violentar derechos. Esto evitaría circunstancias violentas.

Hablando de actos violentos, ¿cómo van las investigaciones por lo ocurrido en Ciudad Jardín?



Es un hecho muy triste. La comunidad indígena ha caminado a nuestra ciudad muchas veces, han venido hasta 35.000 miembros. Nunca ha existido una dificultad y han tenido espacios para ser recibidos.



Pero para esta ocasión se les explicó que no estábamos en condiciones de poder albergar a un pueblo hermano. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de venir y el pasado domingo un grupo adicional que venía hacia Cali entró por el sur y comunidades de la zona, prisioneras de señalamientos injuriosos que decían que los indígenas venían haciendo vandalismo, provocó una reacción absolutamente criminal desde mi punto de vista y hombres armados salieron a disparar.



Se ha roto una relación y han existido eventos como la quema de vehículos. Yo creo que esto hay que sanarlo y restaurar las relaciones. A través de mí esperamos restablecer las relaciones.



¿Ha habido acercamiento con la gente de Ciudad Jardín? ¿Qué se sabe de las personas que dispararon?



Ciudad Jardín es un barrio de maestros, doctores, empresarios, de gestores culturales. No es un espacio armado ni delincuencial o de criminalidad. Quienes adelantaron esa acción violenta, diría yo, no son de la comunidad y así lo han referido los habitantes de la zona.



Son investigaciones que debe adelantar la Fiscalía, en caliente, para dar con quienes adelantaron esta actividad de orden violento censurada por la Alcaldía y la comunidad internacional.

Comunidad y autoridades han levantado algunos puntos de bloqueos, como los de la vía a Pance, en el sur de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

¿Cuál es su posición sobre la presencia de la minga en Cali?



No me molesta para nada. Cali tiene siete cabildos indígenas y estamos orgullosos de que estén acá. La sociedad tiene que aprender a verse desde sus territorios.



¿Cómo se han desarrollado en Cali los espacios de diálogo y concertación? ¿Existen estos espacios?



Hemos tenido una movilización espontánea de jóvenes que no han encontrado salida. Nos hemos reunido con ellos y ellos merecen un diálogo con el Presidente. He hablado con muchos y están esperando soluciones institucionales, también hay unos mucho más radicales.



He estado sentado desde la mesa más tranquila y amable, hasta otras donde ha habido hasta forcejeos. No se puede estigmatizar esta oportunidad de encuentro.

¿El Gobierno Nacional ha dicho algo sobre establecer diálogo con los jóvenes?



Poco a poco se dan. No me puedo poner a dar calificaciones, tengo que construir con el lenguaje. Sí ha estado el Icbf, el DPS (Departamento para la Prosperidad Social), y sí se ha tratado de establecer estos canales. La forma es que todos entendamos que tenemos un único país y muchas responsabilidades.

¿Los jóvenes se molestaron por esa visita tan rápida y de madrugada del presidente Iván Duque?



Sí, pero no profundicemos en eso. Yo fui notificado sobre las 2 de la mañana. Conversamos y me pareció interesante lo que dijo. Es interesante que las conversaciones nos den para poder desactivar lo que en Colombia ocurre.



Las tareas son difíciles, pero a un problema político y social, la respuesta debe ser política y social, no militar. Eso no permite resolver las causas efectivas del problema.



¿Ha servido de algo el incremento de fuerza pública en Cali?



Cali ha sufrido por la violencia e inseguridad. Bienvenida la policía y la inteligencia que permitan desarticular esas cosas. Pero es distinto a militarizar la solución de los temas, es distinto a militarizar el lenguaje de una sociedad, es algo que no comparto.



Definir cada cosa se vuelve difícil. Yo creo que el derecho a la movilización y la protesta es un derecho que no debe ser criminalizado y estigmatizado. Pero sí hay saqueos, sí hay robo y sí hay daños. Eso no puede posibilitarse en una sociedad civilizada como la nuestra.

Manifestantes Cali Foto: Alcaldía de Cali

¿Hay investigaciones por las denuncias de camionetas que disparan contra la comunidad en las noches?



No hay otra prioridad más importante. El fiscal estuvo el lunes en la ciudad y eso tranquiliza las aguas. Es necesaria una investigación y sabemos que la institucionalidad está en eso.

El comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo a través de una entrevista que por medio de la directora del DPS, Susana Correa, se están dando acercamientos con la comunidad, ¿sabe algo de eso?



Susana es de la casa y tiene mil posibilidades y capacidades. Pero al comisionado hay que decirle que tiene que hablar con el Alcalde, que es la autoridad elegida popularmente. Lo que permitiría construir ese puente para una agenda de diálogo.

¿Cuál es el panorama a futuro con los bloqueos y los espacios de diálogo?



No se solucionan problemáticas de fondo aunque se levanten los bloqueos. Queremos instalar una mesa distrital de conversación con todos los jóvenes de Cali, pero el diálogo de orden nacional se debe adelantar en Cali.



Todo esto ocurre por problemáticas de carácter nacional, pero que nada tienen que ver con la ciudad, Cali es solo otro punto donde se dan estos descontentos nacionales.



¿Cuál es el llamado más urgente que hacen los jóvenes?



Los jóvenes dicen 'no nos estigmaticen'. Lo segundo es la necesidad de proveer garantías para no ser judicializados, como podría ocurrir.



Quieren vivir con dignidad. Hay lecturas mucho más estructuradas de evolución del Estado colombiano, esto es muy importante de ser interpretado y nos puede volver a poner una agenda importante y consensuada con la juventud.



Todo esto también es una especie de consecuencia del covid, que ha generado muchas transformaciones. Cuando no hay fútbol, cine, las discotecas no están, todo esto también generó esta chispa.



Lo del encierro no quiero volver a hacerlo, fue un método que hicimos los médicos, pero le faltó sociología.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40

