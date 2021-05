Policía abrió investigación por denuncia de presunta violación en Cali

En las redes sociales, una joven de Cali aseveró que víctima "de un acto carnal y violentamente por policías del Esmad", cuando se encontraba protestando de manera pacífica en el sector de Sameco.

(Puede leer: 'Mi hijo no era el vándalo que quieren hacer ver')



La joven narró que "en ese momento se acercó uno del Esmad y abusó de mí, en presencia de todos sus compañeros incluida una mujer".



Después, la mujer contó que "inicié un en vivo para dar a conocer los rostros y números de chaleco, pero, preciso me llamaron y se cortó".



Tras esta denuncia, circuló por las redes una imagen de un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), acompañada por el nombre de este y en la que se le sindica del presunto caso de violación.



(Además: 'Cali, amigo, Medallo está contigo', el emotivo mensaje en el paro)



A este respecto, la Policía Nacional anunció la apertura de una investigación del hecho, del que según esta institución no hay ninguna denuncia.



CALI