Investigan muertes en Buenaventura en disturbios de este miércoles

Mientras en Cali avanzan las manifestaciones de manera pacífica, este 19 de mayo, en Buenaventura se registraron algunos disturbios con gases lacrimógenos.

El personero de Buenaventura, Edwin Patiño, dijo que una persona joven habría muerto este miércoles.



También se investigan otras dos muertes.



Señaló que se busca precisar si el primer caso fue un atentado, un accidente o si el deceso habría sido por causas ajenas a las confrontaciones.



Estos hechos se conocieron en este día de nuevas protestas dentro de las dos últimas semanas y media de paro nacional.



Sin embargo, el funcionario dijo que la tensión se avivó este miércoles con disturbios cerca de la zona de la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores. Allí llegó el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía y tuvo confrontaciones con manifestastes.



Al parecer, habría habido desacuerdos, mientras las autoridades buscaban un corredor humanitario para sacar contenedores con mercancías y productos, entre ellos, medicamentos al interior del país.



Así mismo se investigan posibles infiltraciones de encapuchados a la protesta social de este 19 de mayo.



"Esto nos afecta a todos. Tienen que acorralar a la juventud. No es justo, no es justo". se escucha a un hombre en uno de los videos de los disturbios que están circulando en redes sociales.



De acuerdo con versiones preliminares, se habrían registrado daños en inmediaciones a la zona céntrica, y en la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores (TC Buen).



También bloqueos, cerca del Sena.



(Lea también: Pusieron un perro en el sitio donde Belalcázar fue derribado en Cali)



Miembros del Esmad de la Policía están en el sitio, donde se han presentado confrontaciones.



Entre tanto, algunos comerciantes de Buenaventura señalan que este miércoles se han registrado saqueos, otros indican que no han recibido apoyo del Gobierno Nacional ante el caos desatado en estas ya tres semanas del paro nacional. Algunos manifestaron que sus locales tuvieron daños por el atentado contra un establecimiento en la calle Sor Vásquez de este distrito especial.

Las autoridades en Buenaventura reiteran que el diálogo es la única vía para solucionar esta crítica coyuntura.



(Le puede interesar: En Cali avanzan manifestaciones pacíficas en este 19 de mayo)



En Cali, se han registrado bloqueos en Sameco, en el norte caleño; Paso del Comercio, calle 70 con carrera primera, en ambos sentidos, además de carrera primera con calle 63. También en Puerto Rellena o Puerto Resistencia, Nuevo Latir, Calipso, Puente de los MIl Días, puente de Juanchito, calle 36 con carrera 42 B.



En el sur de Cali, bloqueos en la calle 5 con carrera 94 y en la calle 13 con carrera 100.

En el oeste hay bloqueos a la altura del kilómetro 18.



En el centro caleño hay taponamientos en la Loma de la Cruz y por el colegio público Santa Librada.



CALI