Paro nacional: indígenas de Cauca se unirán a protestas en Cali 

Desde el Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), anunció que se unirá al paro nacional en la capital del vecino departamento del Valle.



“Hoy vamos a iniciar realmente el paro, pues hoy vemos cómo la ciudad de Cali, el Valle, los están sitiando, militarizando para seguir reprimiendo frente al reclamo de los derechos que han hecho los ciudadanos colombianos”, indicó Hermes Pete, consejero del Cric.



La decisión la toman, según afirman, ante el no retiro de la reforma tributaria y arrogancia del Gobierno Nacional.



“También llamamos la atención a los vándalos, a quienes se entrometen en este ejercicio propio, autónomo, a no empañar el proceso de la minga y del paro nacional.

Por eso, hoy, desde el consejo regional en una amplia y rápida reunión, la determinación que se ha tomado es vamos de frente, en este ejercicio porque cada día vemos la política estatal y la violación de los derechos, la emergencia humanitaria que hoy vive el país, pero no pasa nada”, agregó.



Afirmaron que el movimiento indígena se ubicará en diferentes puntos estratégicos para hacer presión en apoyo al Paro Nacional.



“Debemos seguir resistiendo, la lucha no ha sido sólo ahora, la lucha siempre va a estar aquí y es la incitación que hoy extendemos en sus distintas formas de expresión, así como lo hicieron ayer en las ciudades capitales con sus cacerolas, las ollas, sus distintas manifestaciones, pues no habrá fuerza pública que alcance para seguir reprimiendo al pueblo colombiano”, finalizó.



