Así se vivieron las cuatro horas que ocasionaron la tragedia de Tuluá

Tuluá vivió 12 horas de confusión y zozobra que terminaron con la muerte de un estudiante de la Universidad Central del Valle del Cauca (Uceva), la incineración del Palacio de Justicia y daños a locales comerciales y bancarios del corazón de esta ciudad.

La historia de lo que muchos llaman una completa pesadilla empezó de manera pacífica en el centro de Tuluá después del mediodía del 25 de mayo. En la remodelada plaza cívica Batalla de Boyacá, en pleno corazón tulueño se reunieron manifestantes de la protesta social del paro nacional. Lo hicieron de manera pacífica.



Eran las 12 del día pasadas y hubo bloqueos en algunas vías en inmediaciones del céntrico lugar. Testigos de los hechos afirmaron que un grupo de particulares llegaron en una carretilla, cargada de piedras, al centro urbano donde se había logrado el despeje de vías el lunes 24 de mayo. En esta misma versión que las autoridades investigan, se indicó que estas personas habrían respondido que no conocían tal negociación para levantar bloqueos por lo que decidieron hacer taponamientos en el centro.



Pero la situación empezó a tornarse tensa y se caldearon los ánimos hacia las 5 de la tarde, cuando llegaron uniformados del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía, de acuerdo con declaraciones de algunos testigos, para levantar los bloqueos.



La furia se apoderó de algunas personas que luego arremetieron contra señales de tránsito en el centro tulueño, así como ocasionaron daños en locales comerciales y almacenes de la zona.

Luego de un enfrentamiento con la Policía, protestantes llegaron hasta el centro e incendiaron el Palacio de Justicia. Foto: Juan Pablo Rueda.

Las horas siguieron avanzando y la situación se convirtió en un panorama de vandalismo, que también implicó daños a algunas entidades bancarias del centro.



En el centro -donde está el Puesto de Mando Unificado con el alcalde Gómez a la cabeza y las demás autoridades, entre Policía y delegados de la Fiscalía- el mandatario envió un mensaje y un clamor de proteger la ciudad y la infraestructura que genera empleo y cuyos destrozos implican graves pérdidas económicas.(Le puede interesar: Quemaron bus que llevaba corteros de caña en el sur del Valle)

Estamos aquí trabajando en el PMU para reforzar las medidas tomadas y poder devolverle la tranquilidad a los tulueños. Hago un llamado a tener paciencia, calma, a no desfallecer FACEBOOK

"Estamos aquí trabajando en el PMU para reforzar las medidas tomadas y poder devolverle la tranquilidad a los tulueños. Hago un llamado a tener paciencia, calma, a no desfallecer. De este episodio saldremos adelante y fortalecidos", dijo el alcalde en esos momentos de angustia y en medio del pánico de la población que buscaba refugios seguros ante el panorama de caos que ya estaba viviendo.



Ya a las 7:30 de la noche, hubo una alerta a la Alcaldía y al Cuerpo de Bomberos por un conato de incendio en las instalaciones del Palacio de Justicia, también en el centro de Tuluá. Desconocidos lanzaron bombas incendiarias contra el Palacio de Justicia.



La construcción de arquitectura colonial se prendió rápidamente. Las llamas consumieron todo el frente de las instalaciones y seguían propagándose. Ya eran las 8 de la noche. (Lea también: Queman cuatro carros y cuatro colectivos en Cali)

Así se ve el Palacio de Justicia de Tuluá tras el incendio. Foto: Juan Pablo Rueda.

"Lamentablemente, un grupo de personas, sin amor y sin respeto por la ciudad y por los demás la han vandalizado. Han causado daño a la infraestructura de tránsito, como semáforos y señales, han vandalizado y destruido un edificio tan importante, hermoso, emblemático e histórico como el Palacio de Justicia, pérdida que no es reparable", dijo el alcalde John Jairo Gómez.



En videos se observa una multitud y al fondo observaban cómo el Palacio de Justicia ardía en llamas.

Vándalos atentan contra establecimientos comerciales en Tuluá; destruyen empleos y sueños.



Su objetivo es sembrar caos y deslegitimar instituciones.



Duele mi ciudad natal, hago un llamado a autoridades locales y Gobierno Nal. para apoyar a la ciudadanía y recuperar el orden. pic.twitter.com/TrkVTlmHXY — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) May 25, 2021 placeholder placeholder

En otros videos, se observa que miembros del Cuerpo de Bomberos trataron de acercarse lo que más pudieran al incendio. "Hubo un enfrentamiento entre manifestantes y las autoridades. Había gases lacrimógenos y quedamos en medio de todo eso", dijo Azarías Hincapié, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tuluá.



El jefe de bomberos contó que una multitud les salió al paso a su equipo, cuya estación a está a unas cuadras del Palacio de Justicia, para impedir la llegada a la edificación que seguía consumiéndose.



En ese momento hubo un proceso de conciliación entre los bomberos y quienes bloqueaban el paso para que permitieran cumplir con su labor de apagar el incendio por los riesgos de que el fuego se expandiera a edificaciones vecinas de la comunidad, entre casas y locales comerciales.



En ese instante, el incendio en el Palacio de Justicia ya era voraz. Al tiempo, un grupo de personas ingresó a un almacén de motos, las sacaron a la mitad de la vía y también las quemaron.

Incendio en Palacio de Justicia de Tuluá. Foto: Toma de video

Ya eran las 9 de la noche. En las imágenes se apreciaba cómo el fuego salía por el techo del Palacio de Justicia. Los desórdenes siguieron hasta afectar las sedes de la Alcaldía y la sede del Tránsito Municipal. No hubo incendios, pero el reporte a las autoridades llegó a las 9:15 de la noche e indicaba que el sistema de tránsito podía haber sido otro blanco de las llamas.



Cerca de esta zona de los disturbios, en el centro de Tuluá, estaba el estudiante universitario Camilo Andrés Arango García, quien cayó derribado al piso por un disparo. Arango fue llevado de urgencia a la clínica San Francisco, pero lo declararon sin vida.



Colectivos aseguraron que el disparo habría provenido de la Fuerza Pública, caso que está siendo investigado por la Fiscalía. Aún las autoridades no han dado un reporte de quién atentó contra el estudiante de la Universidad Central del Valle del Cauca (Uceva).

Camilo Arango, universitario asesinado en Tuluá Foto: Archivo particular

A las 10 de la noche, el alcalde Gómez decretó el toque de queda hasta las 5 de la mañana. mientras el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, repudiaba el ataque y anunciaba todo un equipo para investigar quiénes fueron los responsables de la quema del Palacio de Justicia y daños en inmuebles del centro de Tuluá.

Estamos muy afectados, muy tristes con esta arremetida contra el corazón de la justicia de Tuluá, contra nuestras instituciones FACEBOOK

"Estamos muy afectados, muy tristes con esta arremetida contra el corazón de la justicia de Tuluá, contra nuestras instituciones, esto es lo que muestra que verdaderamente aquí no hay una lucha social, aquí hay unos terroristas atentando contra las instituciones, atentando contra la democracia de nuestro país, atentando contra la democracia de nuestro departamento. A los jueces, a la rama judicial, decirles que aquí estamos presentes que con la Gobernación vamos a salir adelante", dijo el mandatario.



El alcalde también lamentó que en medio de los disturbios se haya producido la muerte de Camilo Arango García, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca.



"Me duele la muerte de Camilo, me duele profundamente la muerte de cada uno de los jóvenes producto ya no de una lucha social, sino de un terrorismo como el que vivimos anoche aquí en Tuluá. La muerte de los policías, la muerte de todos los que en este momento sumamos frente a un tema que ya no es que estén buscando una reivindicación social", manifestó Gómez.



Finalmente, el mandatario concluyó declarando que: "Esto es terrorismo, esto es atentar contra la humanidad de un joven que hasta ahora iniciaba sus estudios universitarios y que tenía toda una vida por delante. A la familia de Camilo le doy mi más sentido pésame".



“Estamos muy afectados, muy tristes con esta arremetida contra el corazón de la justicia de Tuluá, contra nuestras instituciones. Esto muestra que verdaderamente aquí no hay una lucha social, aquí hay unos terroristas atentando contra las instituciones, atentando contra la democracia, de nuestro país, atentando contra la democracia de nuestro departamento, a los jueces, a la rama judicial, decirles que aquí estamos presentes que con la Gobernación vamos a salir adelante”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien se desplazó a esta ciudad.

