Séptimo día de paro: gobernadora del Valle pide diálogo con Duque

El paro nacional en Cali se ha convertido en un escenario de riesgo para todas las partes. Tanto ciudadanos, protestantes y Fuerza Pública se han visto afectados en esta situación.



Ante el panorama, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, solicitó al presidente de la República, Iván Duque, instalar una mesa de diálogo nacional y que escuche las demandas que se hacen en cada departamento de Colombia.



La mandataria señaló su preocupación por el momento que se presenta en la región, especialmente en la capital.



“Estamos pidiéndole al Presidente de la República que instale una mesa de diálogo nacional, mientras nosotros a nivel departamental y local instalamos unas mesas para hacer los corredores humanitarios. Que el Presidente de la República se siente con las centrales, se siente con los estudiantes, se sienten con los representantes indígenas e instale una mesa de diálogo nacional para que esta situación que estamos viviendo en este momento la podamos superar”, dijo la gobernadora Roldán.



El consenso para definir corredores humanitarios se hace necesario en la medida en que los hospitales requieren de oxígeno y medicamentos y se presentan afectaciones en servicios esenciales.



“No han llegado los químicos a Acuavalle para la potabilización de acueductos en varios municipios del departamento, hemos logrado sacar en dos caravanas la basura, pero cada día se nos aglutina en muchos municipios”, sostuvo Roldán.

A esta situación se suma el llamado desde sectores, como el de una avícola donde se van a morir por lo menos 200.000 gallinas porque no hemos podido llevarles el alimento, el sector porcícola que está en las mismas condiciones; ya hay nueve municipios sin gas y no hemos podido que gases de occidente puede llevar el gas, y en Barragán y Tenerife los lecheros están botando la leche. Por eso, estamos pidiendo un diálogo donde podamos concertar una ruta humanitaria”, concluyó la mandataria.



Al amanecer de este 4 de abril, el alcalde Jorge Iván Ospina cerró una reunión con concejales, diputados y congresistas para abrir escenarios con los diferentes actores a través de una agenda ciudadana.



“Desescalar esta violencia, construir corredores humanitarios de abastecimiento, superar las necesidades siempre crecientes de nuestra comunidad a partir de no tener abastecimiento, resolver los temas de oxígeno, de insumos, de medicamentos”, afirmó Ospina.

Estos siete días dejaban 211 heridos. El comandante de Policía, Juan Carlos Rodríguez, reporta 171 agentes, 4 a bala. Han afectado 7 CAI (Villa del Sur, Paso del Comercio, Loma de la Cruz, Las Américas, El Pondaje, Metropolitano y El Cortijo).



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, dijo que de 33 lesionados de lunes a martes hay 13 graves, la mayoría a bala.



Colectivos de Derechos Humanos se quejan del trato de la Policía y dicen que fue una masacre en Siloé.

En el transcurso de este martes, la mañana en Cali se destacó por marchas de algunos sectores de la ciudad con camisas blancas y pidiendo paz, además el reabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina.



Sin embargo, también hubo disturbios en los centros de reclusión transitorios de Siloé y San NIcolás.



A su vez, se habrían fugado algunos de los detenidos.



También se presentaron protestas en el sur de Cali, cerca de la Universidad del Valle, donde hubo momentos de temor por versiones de que desconocidos podrían irrumpir en sus instalaciones.



Durante la mañana de este martes, habitantes de Siloé marcharon por el presunto abuso policial ocurrido el lunes. Foto: Juanito Rueda.

Uno de los puntos donde se registraban bloqueos era Sameco, en el norte de la ciudad.



También en el oriente se reportaron bloqueos. Hubo en la carrera 8 con 78, carrera 1 con 78, carrera 1 con 66, Calipso y en Puerto Resistencia estaban permitiendo el paso en la intersección.



En cuanto al sur de la ciudad, el paso estaba siendo restringido en la tradicional calle Quinta con 94, calle 16 con 100 (donde se presentaron las manifestaciones esta mañana) y en la entrada y salida de Cali a Jamundí, tanto por la vía Panamericana como por la Cañasgordas.



Antes de los posibles incidentes en Siloé en el centro de reclusión transitorio, se hizo un plantón con globos blancos por las personas que fueron asesinadas y heridas durante la noche del lunes.



Este martes, en un comunicado de la Dirección Universitaria de la Universidad del Valle se rechazaron los actos vandálicos y la violencia de los últimos días, invitando al diálogo.

Usuarios reportan situación en la estación de Policía de Siloé. Se habrían escapado algunos de los reclusos. pic.twitter.com/fQU0LzqVZj — Gustavo Molina (@gusmolina97) May 4, 2021

Situación del aeropuerto y la terminal de transportes

Durante este lunes y la mañana del martes, los viajeros no pudieron movilizarse a sus destinos debido a la situación que atraviesa Cali. Situación similar en la Terminal de Transportes, donde, por bloqueos de vías, los usuarios no han podido salir de la ciudad.



Según las autoridades, hay cerca de 300 personas en la Terminal de Transportes sin poder salir a sus destinos. Ante la situación, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, puso una unidad móvil de la Red de Salud Pública para ayudar a los viajeros.



