Dos muertos tras balacera en punto de concentración del paro en Cali

La Policía informó que en la madrugada de este lunes 31 de mayo hubo alerta por el hurto de una ambulancia en el suroriente de Cali y más tarde hubo una balacera en el sitio de concentración conocido como 'Puerto Resistencia'. En ese último incidente murieron dos personas y dos más salieron heridas, en lo que sería un conflicto entre bandas.



Mientras tanto, la Policía decomisó 40 millones de pesos que eran llevados en una motocicleta.(En contexto: Madre habla de hijo seismesino que murió en bloqueo y pide dialogar)

Los hechos habrían ocurrido entre la 1 y las dos de la mañana en el sector de 'Puerto Rellena', llamado en el paro como 'Puerto Resistencia', un cruce de la avenida Simón Bolívar, suroriente local.

En la mañana del lunes se conoce del hallazgo de dos cadáveres y en ese sitio dice que no se permite el acceso de Policía ni Fiscalía FACEBOOK

TWITTER

El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, dijo que "siendo la 1:25 de la mañana se conoció a través del Puesto de Mando Unificado el reporte del hurto de un vehículo tipo ambulancia perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios".



Los hechos fueron a la altura de la carrera 44 con Autopista Simón Bolívar. Ese carro apareció abandonado en la calle 16 con carrera 80.



Hacia las 2:00 de la mañana, según el general León, "se conoce que dos personas heridas habían sido abandonadas en la clínica Valle del Lili. En la mañana del lunes se conoce del hallazgo de dos cadáveres y en ese sitio dice que no se permite el acceso de Policía ni Fiscalía".



(Lea también: Él es Andrés Escobar, civil que aparece disparando en videos de Cali)



El comunicado policial dice que "delegados de la Personería Municipal también informan que en el sector de 'Puerto Rellena' se encuentran dos cuerpos sin vida que serán entregados únicamente a la Cruz Roja. De acuerdo con las labores de investigación, estos hechos estarían relacionados y habrían obedecido posiblemente a un enfrentamiento entre estructuras delincuenciales en esta parte de Cali".



Los hechos eran difundidos en vivo a esas horas. En uno de esos videos, que no muestra imágenes definidas de lo que ocurre, se escucha la voz de un hombre que dice: "Ábrame, mi rey, que me van a matar".

Ayudenme a difundir están atacando #PuertoResistencia con fusil SOS 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘💔🇨🇴 pic.twitter.com/1mAkYq1ybC — la colombiana, me domina 💅🔥 (@jukilopa06) May 31, 2021

En otros videos de redes sociales se escuchan reclamos de jóvenes porque presuntamente les estarían disparando desde un vehículo particular. Integrantes de Puerto Resistencia dicen estos incidentes serían propiciados para entorpecer sus procesos en busca de diálogo.

Lea más noticias de Colombia:

-Niña de 5 años fue asesinada por sicarios que iban a matar a su papá



-Plantón por detenciones ilegales y desapariciones en Barranquilla



-Atropellaron y arrastraron a mujer trans frente a un CAI de Cartagena