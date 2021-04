Toque de queda en Cali desde la 1:00 p. m. por vandalismo y saqueos

Ante los desmanes registrados durante la mañana de este miércoles en medio de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria en Cali, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, señaló que adelantará el toque de queda, inicialmente puesto a las 8 de la noche, para la 1 p.m.



Vías bloqueadas, cámaras de foto detección derribadas, buses del MÍO vandalizados y saqueo a un almacén Éxito es parte del reporte que han presentado las autoridades en lo que va del Paro Nacional en Cali.

Ante hechos de vandalismo presentados en #Cali, di instrucción de enviar 4 unidades más del ESMAD. No vamos a tolerar actos violentos en ningún punto del país. La intervención de la #FuerzaPública se hace bajo los protocolos y garantizando la seguridad. pic.twitter.com/NOsfdaBeQi — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) April 28, 2021

Según reportan las autoridades, desde muy temprano, grupos de personas taponaron vías principales y afectaron al sistema de transporte MÍO, tanto así, que el presidente de la entidad, Óscar Javier Ortiz Cuéllar, decidió suspender la circulación de sus buses.



En las primeras horas de la mañana fue derribada la estatua de Sebastián Belalcázar.



Hacia las 6:15 de la madrugada de este miércoles 28 de abril circularon fotos y videos en los que se aprecia cómo la estatua se tambalea de su pedestal, en el cual está grabado el escudo de armas de Santiago de Cali.



El sitio es conocido como mirador de Sebastián de Belalcázar. El secretario de Seguridad del Distrito, Carlos Alberto Rojas, dijo que se conoció ese acto y se envió personal de la Secretaría de Infraestructura al lugar.

Alrededor de las 7 a.m. se reportó que indígenas del Cauca tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En la acción participaron indígenas, según las imágenes.

El secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Danis Rentería, aclaró lo ocurridó con el monumento.



"Los indígenas misak no la terminaron de derribar porque gracias a un trabajo concertado con los líderes, aceptaron instalar una mesa de diálogo en la que participarán líderes estudiantiles y de las otras movilizaciones. Pienso que no hay ninguna dificultad, ese es el talante y la instrucción que nos ha dado nuestro alcalde Jorge Iván Ospina, que ante todo el diálogo".



“Desde las 4:00 de la mañana hemos tenido afectación en la salida de los buses del Patio y Taller de Blanco y Negro, así como desvíos, suspensión de rutas y cierres de estaciones y terminales. Son aproximadamente 47 rutas de 71 que en hora valle operan las que se suspendieron, lo que no permite garantizar el servicio a los usuarios, por ello se toma la decisión de cerrar el sistema de forma temporal. Desde el PMU se seguirá evaluando la situación para establecer en qué momento se puede retomar de nuevo la operación”, señalo el dirigente del sistema de transporte caleño.



Hasta el momento, el Presidente de la entidad reporta la vandalización de nueve buses, a los que les pincharon las llantas y les escribieron grafitis. Además, las estaciones de Universidades y Unidad Deportiva también fueron afectadas.



Y añadió que solo prestarán el servicio cuando las autoridades les indiquen.



Entre tanto, el Secretario de Tránsito y Movilidad de Cali, William Vallejo, reporta afectaciones en todos los puntos cardinales, en especial, en puntos como la vía al mar y el oriente de la ciudad.

“Tenemos múltiples cierres en el oriente. La movilidad en el oriente es compleja por las múltiples actividades que se presentan: a la altura de Andrés Sanín, el sector de Puerto Resistencia, donde tuvimos el derribo de la cámara de foto detección que se encuentra en ese lugar, igualmente en el sur, en el sector de El Castillo, y la quinta con 94.



"Obviamente tendremos actividad en la zona del HUV la zona del parque de las banderas donde empieza a haber alta movilidad en el centro”, indicó el titular de la cartera de Tránsito y Movilidad de Cali.



“Ante el alto número de puntos notificado donde se podrían presentar acciones el día de hoy, se dispuso el día de ayer un plan de servicios operativos modificado en el cual tendremos un escalonamiento de horarios para poder contar con disponibilidad de los agentes durante todas las horas que es posible que se presenten estas marchas, igualmente iremos hasta horas de la noche prestando el servicio”, agregó.

La mediación, el camino

Ante la caldeada situación que vive la ciudad, el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, explicó que el diálogo debe ser el camino.



"Por instrucción del señor Alcalde, se ha trasladado un equipo de gabinete distrital. Hemos dialogado con los manifestantes, se han presentado algunos choques, debido a que hubo una acción de fuerza para intentar dañar la estatua, pero afortunadamente la fuerza pública reacciona con detener la acción y también los funcionarios de la Alcaldía de Cali buscan la mediación con ellos para evitar confrontaciones", expresa el funcionario.

Atención.



Manifestantes se enfrentan a delincuentes que ingresaron al Éxito de la Simón Bolívar a grito de “Los buenos somos mas” y los hacen devolver los artículos robados. pic.twitter.com/WDgNbShpT8 — Jaramillo (@JulianJaraUribe) April 28, 2021

Ante los desórdenes, la Alcaldía de Cali dispuso que el toque de queda fuera aplicado a la 1:00 de la tarde y no a los 8:00 de la noche como estaba anunciado.

Esto si me alegra y espero que sea compartido.



Personas que manifestaban de forma pacífica, recuperaron elementos ro_bados al éxito de la Simón Bolívar pic.twitter.com/zLH2bsbYAl — CaliWeb (@CaliWebCo) April 28, 2021

Reporte del PMU sobre afectaciones



Bloqueos norte

Sameco

Yumbo

Carrera primera con Calle 70

Terminal canceló todos los despachos.

Concentración motocicletas torre de Cali

Esmad CAM



Oriente



Carrera 8 con 70

Carrera 7 Calle 70

Entrada Andrés sanin

Puerto Resistencia

Bloqueos sector de La Casona

Bloqueos entrada Vallegrande

Comfandi El Prado cierre total quema. Llantas

Calipso

En la carrera 1 con 78 se presentan cierres

Juanchito

Cuatro esquinas



Sur

Calle 5 con 94, bloqueo

Bloqueos en el sector de El Castillo

Víaa Puerto Tejada

Calle 16 con 100

Calle 13 con 100

Sector Siloé 1 con 44

Cosmocentro

Ciudad 2000



Oeste

Reporte bloqueo total

Portada

Santa Rita

Corregimientos de Montebello y Golondrinas



Las autoridades también reportaron de momento, 13 cámaras de fotodetección vandalizadas.



CALI​