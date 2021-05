El tenso día que vivió el Valle del Cauca durante el paro nacional

El día número 16 del Paro Nacional estuvo muy movido en Cali y el Valle del Cauca. Algunos de los bloqueos que se registraron fueron levantados tras la presencia del Esmad y la tensión se sigue sintiendo en la ciudad.

Cerca de las 7 de la mañana, según el ministro de Defensa, Diego Molano, 250 hombres del Esmad comenzaron una operación para retirar los bloqueos de la carretera Panamericana, en el tramo Buga - Cali. En total retiraron cinco.



Sin embargo, desde el puente del Sena, donde hay un bloqueo desde hace 12 días, una de las manifestantes aseguró que ese taponamiento, así como los del puente Lechugas y Disarte, en la misma vía, se mantenían. El de Palo Blanco quedó intermitente.

La joven afirmó que en el enfrentamiento con el Esmad veinte personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.



En Cali, entre tanto, el alcalde Jorge Iván Ospina se alistaba para participar en una mesa de diálogo en el coliseo María Isabel Urrutia con 21 voceros de los jóvenes que participan en las manifestaciones en diferentes sectores de Cali.



El alcalde asistió en compañía de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y el ministro del Interior, Daniel Palacios, entre otros funcionarios de los gobiernos distrital, departamental y nacional.

Pero la discusión ni siquiera pudo comenzar porque luego de que un hombre encapuchado habló con otros jóvenes, se presentó un momento tenso y confuso: a los jóvenes les llegó una información según la cual el Esmad estaba interviniendo un bloqueo en el sector de La Luna. Algunos de los asistentes comenzaron a insultar al mandatario gritándole "asesino" y "traidor".



Ospina debió ser retirado por su cuerpo de seguridad entre improperios y se subió a su carro protegido por sus guardaespaldas. Cuando el vehículo, y otros de la comitiva, arrancaron fueron alcanzados por piedras y pintura que lanzaron algunas personas.

"Es cierto. Estábamos con el Gobierno Nacional, (Icbf, DPS, Ministro del Interior, Sena) Onu, Padre Francisco de Roux, Gobernadora Clara Luz Roldan, Procuraduría, Defensoría, Personería y Alcaldía, esperando a los jóvenes y ellos llegaron, intervinieron y explicaron que el Esmad estaba interviniendo los espacios de donde venían. Nosotros averiguamos y en realidad no era cierto. No solo por orden mía expresa no se podía adelantar ningún desalojo, sino por orden del Ministerio del Interior y efectivamente la información que tenemos era que no había intervención pues ello fue el argumento para levantar la mesa y para apretar con furia hasta que en la salida arrojaron pintura y piedras dañando alguno de los carros", le narró el mandatario a este medio.

Horas más tarde, el Alcalde reiteró que no hubo intervención del Esmad en el punto de La Luna u otros y aseveró que "a veces algunos dicen cosas que no son ciertas para mantener la trifulca. Jamás utilizaría la fuerza si voy a dialogar".



Ospina señaló que sigue abierto al diálogo como "herramienta y superar esta crisis".

CALI