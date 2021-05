Cansados de la violencia, caleños piden que haya paz

Después de una semana de protestas en Colombia, que comenzaron para exigir el retiro de la reforma tributaria y que han dejado dolorosas escenas de violencia, así como cientos de heridos, decenas de desaparecidos y al menos 20 muertes, Cali, la ciudad más afectada, marchó para clamar por la paz.



Desde muy temprano, miles de caleños recorrieron las principales vías de la capital del Valle del Cauca, que en los últimos días han sido el escenario de hechos de violencia, vandalismos y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes.



Pero este martes en esas mismas calles donde ha corrido sangre –en Cali han muerto al menos 10 personas–, los caleños dijeron no a la violencia.



Con camisas blancas, flores y mensajes alusivos a la paz como “no me mueve el miedo, me mueve la esperanza”, en la ciudad quisieron transmitir el mensaje de que “los buenos somos más”.



En la glorieta de Siloé realizaron un plantón con globos blancos en memoria de las personas asesinadas en la noche del lunes y los heridos.

Paro nacional en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Incluso esta jornada de protesta pacífica comenzó el lunes en la noche en distintos barrios, donde la comunidad se reunió para rendir un homenaje a los jóvenes que han perdido la vida en medio de las protestas.



“Los perdono, pero no disparen más”, dijo Laura Guerrero, la madre de Nicolás Guerrero, un joven de 22 años que falleció en los últimos días tras recibir un disparo en la cabeza y era familiar del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



A este llamado de la ciudadanía se unió la Iglesia católica, que, en coordinación con las autoridades regionales, está trabajando en un corredor humanitario para abastecer la ciudad, tanto en alimentos como elementos para las clínicas y hospitales, que por estos días atienden a cientos de pacientes covid en estado crítico.



“Queremos acercarnos para garantizar los derechos humanos, los derechos alimentarios y de salud a todos los actores”, dijo Francisco Leudo, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali.



Ospina, por su parte, hizo un llamado para que este corredor se materialice: “Quiero explicarles a los jóvenes responsables que están en los accesos de Cali que llegó el momento de entender que se necesita oxígeno, insumos para potabilizar agua, medicamentos e insumos para garantizar la vida”.



Quienes también se unieron a este llamado fueron los ministro del Interior y de Justicia, quienes viajaron este martes a la capital del Valle.



“Todos saben que he condenado enérgicamente el vandalismo y hechos criminales que no hacen parte de protestas pacíficas. Así mismo condeno a algunos miembros de la Fuerza Pública que han cometido excesos”, afirmó la gobernadora

Noche de terror

Paralelo a diferentes manifestaciones clamando por la vida, la noche del lunes y la madrugada del martes fueron de terror en la ciudad.



Según los reportes oficiales, cinco personas murieron y 33 resultaron heridas. En videos divulgados en redes sociales se observa cómo miembros de la Policía dispararon lo que serían armas de fuego contra los manifestantes en barrios como Siloé y sectores como La Luna.



“Ninguna violencia es justificable, venga de donde venga, incluso la violencia que podría ejercer el Estado”, comentó Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad del Distrito.