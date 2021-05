'Mi hijo no era el vándalo que quieren hacer ver'

Armando repite tres veces que se haga justicia con algunos quiebres en su voz. La melancolía lo acompaña cuando dice dos veces seguidas que un padre no es quien debería enterrar a su hijo. Solo lo dice una vez, pero su voz parece no aguantar más el peso de la tristeza: "Era mi niño. El vacío que deja es enorme".



Durante las protestas en Cali del 28 de abril, Marcelo Agredo, de 17 años, salió a manifestarse en contra de la reforma tributaria. Según registraron las cámaras de seguridad del barrio Mariano Ramos, el joven -quien se encontraba en noveno grado en el colegio- le propina una patada a un uniformado.



Posterior a eso, el policía realizó un disparo que impactó en la cabeza del joven, según el relato de su hermano, Junior.

"Él era nuestro hermano menor y éramos muy apegados. Es muy duro. Él no merecía morir de esa forma", comenta Erika Agredo, hermana del joven.



Era frecuente ver a Marcelo con una pelota en sus pies. Su referente era Neymar y su corazón le pertenecía al América de Cali. Solía jugar cada tarde con sus amigos del barrio y enseñarle a los hijos de Erika cómo debían patear un balón.



"La partida de mi tío me deja un vacío en el corazón porque ya no voy a tener con quién jugar fútbol", dijo uno de los hijos de Erika, de 8 años.



Uno de sus sueños era poder conseguir un trabajo y ayudarle a su familia, debido que hace poco más de un año falleció su madre a causa de una enfermedad cardíaca.



Sus familiares lo recuerdan como alguien carismático, servicial, alegre y "era quien le daba música a la casa", no solo en el sentido literal.



"Marcelo les alegraba la vida a las demás personas", aseguró una de sus amigas, quien estaba junto a él durante las protestas.



En las manifestaciones

Su hermano Junior, junto a una amiga y su novio, partieron el 28 de abril hacia las marchas para apoyar el paro nacional.



En redes sociales se ha cuestionado el accionar de Marcelo e, incluso, personas han comentado que su muerte es justificada.



"Lo tomamos como un asesinato. Es algo que no debía haberse cometido. No veo cómo una patada sea justificación para quitarle la vida a alguien", aseguró Armando Agredo.



El padre del joven comentó que sabe que Marcelo erró en su forma de actuar, pero que no es motivo para decir que su hijo era un vándalo. "Era alguien lleno de sueños, de casa, y no le faltó educación. Es un dolor devastador perder a mi hijo", afirmó.



Este sábado, familiares despedirán a Marcelo en el cementerio Jardines del Recuerdo.



Su padre y allegados exigen que no haya impunidad en el caso para el policía que accionó el arma.



Hemos podido corroborar estos videos de @cuestion_p.



Está claro que Marcelo Agredo Inchima murió por el accionar de la Policía en la noche del 28 de abril en el barrio Mariano Ramos en Cali. @FiscaliaCol y @PGN_COL deben adelantar investigaciones prontas y creíbles. https://t.co/trQKHUivDm — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 1, 2021

Piden investigar posibles muertes en protestas

urante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, algunas ONG y usuarios en redes sociales han denunciado la tensa situación que vive Cali por cuenta de los choques entre manifestantes y Policía.



De hecho, la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes (FIC) denunció que la situación en Cali es bastante preocupante, “en las calles están asesinando a los manifestantes”, señalan.

Cientos de manifestantes se encuentran se manifestaron de forma pacífica en el sector de Puerto Rellena, oriente de Cali, rechazando la Reforma Tributaria. Foto: Juan Pablo Rueda

Aunque las denuncias no se han confirmado por parte de las autoridades, la red FIC dice que hay al menos 14 muertos y unos 28 heridos por impactos de arma de fuego.



Según la denuncia de la red FIC, las zonas críticas son los barrios Calipso, Diamante, Meléndez y Sameco, donde se han escuchado disparos.



Durante el tercer día de manifestaciones en Cali contra la reforma tributaria, el congresista Alexander López reveló un video sobre la presunta muerte de tres personas en el sector de Calipso, en el oriente de la ciudad, cerca de estación del sistema masivo MIO.



El video registra el momento cuando un grupo del Esmad se enfrenta con habitantes de este sector del oriente caleño, y de manera inesperada, se escuchan ráfagas que dejan una persona que estaría muerta y otra estaría agonizando.



"En Cali un miembro del Esmad usa la marcadora a quemarropa frente a una persona que se cae al piso. Definitivamente la Violencia Policial que estamos viendo en ciudades como Cali debe ser sujeta de las medidas legales más drásticas. Esto no puede seguir sucediendo", publicó en Twitter el representante a la Cámara Inti Asprilla.



El director del Observatorio de Realidades Sociales de Cali, Rubén Darío Gómez, preguntó: "Están matando a la gente. ¿Quién responde?"



Sobre esta situación, el congresista Wilson Arias habla de al menos siete muertos que "me reportan activistas y grupos DD. HH. en Cali".



En Cali, 7 muertos confirmados, 7 más por confirmar y una violación sexual por parte del ESMAD. ¿A quién recurrimos si el Gobierno no respeta nada? A nosotros/as mismos pueblo, a la solidaridad de calle y del vecino. A quienes les quitaron sus vidas, ¡vivan por siempre! — Wilson Arias (@wilsonariasc) May 1, 2021

Sobre estos casos, el comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos Rodríguez, dijo que un joven murió cuando una patrulla llegó a recuperar unos elementos robados y hubo intercambio de disparos; en otro caso, un hombre muere en disputas con personas no identificadas en el barrio Marroquín.



Este viernes, miles de manifestantes que protestaron pacíficamente en la Loma de la Cruz. Sin embargo, en la noche se conocieron algunas denuncias en redes sociales sobre choques con la fuerza pública en distintas zonas de la ciudad.

