Paro: la movilidad de pasajeros en Cali, bloqueada por tierra y aire

Viajeros de Cali y su área metropolitana, además del suroccidente del país están sin poder movilizarse por avión, a través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca, ni por carreteras, partiendo desde la Terminal de Transportes de la capital de este departamento.

Los impactos del paro, el miedo a la represión, a ser uno más de la decena de muertos con más de 300 heridos en la ciudad en estos ya siete días de las protestas y el miedo al caos que se está viviendo en las calles de Cali, alcanzaron la movilidad de pasajeros por tierra y aire en esta región del país.



Además se han registrado 17 bloqueos en el norte, sur y oriente de Cali, aumentando la zozobra de manifestantes ante la situación social y las inquietudes que aún persisten por el proyecto de la reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional, pese a que el presidente Iván Duque hizo la solicitud de retirarlo del Congreso.



(Lea también: Caos en Cali: un hotel en llamas y choque de vecinos y manifestantes​)



Es así que en la Terminal de Transportes de Cali hay unas 300 personas que no han podido salir a sus destinos y están varados en las instalaciones.



Lo están desde el miércoles pasado, cuando se iniciaron las manifestaciones contra la reforma tributaria y hubo denuncias de presuntos abusos de la Fuerza Pública. Duermen en las bancas y en el piso de la Terminal.



(Le puede interesar: Avícola sacó a la vía 300 mil pollos porque no hay alimentos)



Ante la situación, la secretaría de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dispuso una unidad móvil de la Red de Salud Pública para atender a los viajeros que se quedaron atrapados en la Terminal de Transporte.



Según la funcionaria, se han atendido novedades como la de una persona con problemas de diabetes, que fue estabilizada y quien está siendo supervisada por el médico.



Cinco personas más recibieron chequeos médicos, incluida una mujer embarazada que por voluntad decidió quedarse en la Terminal y no ser trasladada a un centro asistencial.



(Le puede interesar: Joven que grabó a Nicolás Guerrero herido denunció amenazas)



A los conductores de los vehículos que no pudieron salir de la Terminal (10 buses en total), así como a los pasajeros, se les pidió bajarse del transporte para permitir la ventilación y las labores de limpieza y desinfección.



El problema es que muchos de los viajeros que están pernoctando en la Terminal de buses de Cali es que se dirigen hacia Nariño y Cauca, e inclusive hacia Ecuador, o al interior del territorio nacional, incluyendo el Eje Cafetero, Bogotá, Medellín y la costa Atlántica.

'Los perdono pero no disparen más': mamá de Nicolás Guerrero.



Velatones acompañaron a los allegados de quienes han muerto en estos días de Paro, en Cali ► https://t.co/RLdeCXD6rP pic.twitter.com/HOIgnIkvJb — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 4, 2021

“De parte de la Red de Salud Pública prestamos todo lo que está a nuestro alcance, para evitar emergencias a quienes no pudieron viajar por los bloqueos”, precisó la titular de este organismo distrital, Miyerlandi Torres.



Lea también: El corredor humanitario para el abastecimiento de Cali está a medias)



Por su parte, el gerente de la Terminal, Ivanov Russi, dijo que se está garantizando todos los servicios públicos (agua potable, energía eléctrica e Internet).



Esto permite el uso de baños en buenas condiciones y carga de celulares para quienes necesiten comunicarse con sus familiares en otras ciudades, anotó la directiva.



“La terminal pierde cerca de 3.000 millones de pesos al día, son cerca de 20.000 personas diariamente que no se han podido movilizar”, dijo el gerente de la Terminal de Transportes.



En cuanto al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que está en jurisdicción del municipio Palmira y que presta servicio a toda la región, en la Aeronáutica Civil informaron que las operaciones aéreas quedaron restringidas de manera temporal, a partir de las 5 de la tarde del lunes 3 de abril. "Esto debido a los bloqueos en vías de la ciudad que afectan la llegada y salida al terminal aéreo", indicaron.



"La situación no solo ha impedido el desplazamiento de los pasajeros, sino que ha afectado el ingreso y la salida del personal que laboral en la terminal aérea, lo que no permite una adecuada prestación de los servicios. La Aeronáutica Civil trabaja con las empresas aéreas, con el fin de reprogramar las operaciones que se vean afectadas", añadieron en la comunicación.



(Le puede interesar: Quiénes son las personas muertas durante el Paro en Cali)



Agregan: "Con esta decisión se busca proteger a los usuarios del transporte aéreo. El restablecimiento de las operaciones se dará una vez las condiciones de movilidad sean adecuadas para los pasajeros que llegan y salen de la terminal que presta sus servicios a la capital del Valle del Cauca".

Operaciones portuarias en Buenaventura, sin salida

Los tropiezos en la movilidad hacia el puerto bonaverense se presentan desde el pasado miércoles 28 de abril cuando trabajadores, docentes, estudiantes y ciudadanos expresaron su rechazo al proyecto de Reforma Tributaria.



El jueves se fue notando la presencia de indígenas que llegaron con quema de llantas y árboles a mostrar su rechazo con la Reforma Tributaria, en inmediaciones del peaje del corregimiento de Loboguerrero, al que llegan vehículos procedentes de Cali o desde el centro del Valle del Cauca.



Se mantiene la tensión en zonas, como La Delfina, Cisneros y La Víbora.



Pedro Conquista, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, regional Pacifico, dijo que se apoya la protesta.



(Lea también: Agente del Esmad, herido con arma de fuego en Cali)



Eso representa tropiezos para el suministro también en La Cumbre y Calima El Darién. Incluso puede extender a Dagua y corregimientos de El Queremal y Borrero Ayerbe.



Los bloqueos en el área portuaria también implican afectaciones en el ingreso de insumos importados para compañías, empresas y medianas empresas en el Valle y en el suroccidente del país.



El principal puerto del Pacífico colombiano reciben, en buena medida, productos de Asia, entre electrodomésticos y vehículos.



El puerto de Buenaventura mueve el 42 por ciento del comercio exterior del país.



La Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) es responsable en un 64,5 por ciento de administrar la carga que circula en el puerto.



En Buenaventura se movilizan más de 21,5 millones de toneladas de carga cada año, que ascienden a más de 16.000 millones de dólares.



En un trimestre se pueden movilizar más de 6 millones de toneladas.



Buenaventura también es un referente en materia de exportaciones de Colombia y productos claves para sacar del país cada año son el café, el carbón y el azúcar. Con los bloqueos las pérdidas para las exportaciones son millonarias.



Hace dos años, el 72 por ciento del café colombiano salió por el puerto y ahora la cifras en el último año cambiaron por la pandemia y en este momento, los bloqueos le están dando la estocada final.



Buenaventura, es decir, hoy por hoy somos el bastión claro del proceso de exportación de nuestro café. Así mismo, hay productos que empiezan a marcar tendencias importantes como el carbón y el azúcar.



CALI