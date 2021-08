La alemana Rebecca Sprößer cuenta su vivencia en Cali a diario alemán

“Éramos felices como niños pequeños”, dijo Rebecca Sprößer al medio de comunicación alemán Frankfurter Rundschau.



La alemana se refiere a Johan Bonilla, con quien estaba cuando hubo un atentado y quien murió por 13 impactos por arma traumática modificada.



Ella fue deportada el pasado 29 de julio por ser señalada de primera línea en las protestas del paro nacional. El día de su deportación murió su amigo por la gravedad de las heridas.

Sprößer dijo que ha recibido amenazas de muerte, en las últimas semanas.



Cada noche es una cuestión de vida o muerte", dijo la alemana al contar las difíciles condiciones para manifestantes en Cali.



(Lea también: ‘Le pedí que me matara’, dice víctima de abusador en serie)



Señaló que había llegado a la ciudad en marzo de este años y que estaba deseosa por aprender a bailar salsa. Se había vinculado a una fundación de la resistencia.



Sobre el día del atentado dijo que estaba lloviendo. Ella y su amigo se sentaron debajo de un árbol.



“Me he olvidado del mundo que me rodeaba”. Dijo que el homicida se sentó junto a ellos.



Señaló que el joven recibió 13 disparos, una en el corazón y tres en la cabeza.



(Lea también: Accidente en el Cauca dejó cuatro muertos, entre ellos, una menor)



“Al principio quería levantarme y detener al atacante. Siempre le dije a Jhoan que lo voy a proteger”, expreso Sprößer.



"Traté de mantenerme con vida porque esta era la única forma en que tenía la oportunidad de salvarlo", continuó.



Dijo que el agresor huyó y ella se quedó con su amigo en brazos, ensangrentado.



"Por favor, no me dejes solo", le informó al medio alemán.



“Fue como un milagro que todavía estaba vivo. Estaba relativamente bien en el hospital durante dos días, estuvo consciente”, anotó Sprößer.



“Jhoan dijo que no estábamos aquí por diversión: 'Regresen a sus posiciones'. Estaba allí al cien por ciento por la causa, para un cambio. Siempre dijo que estábamos aquí para cambiar el país", manifestó.



Dijo que fue protegida por miembros de una organización de derechos humanos al llevarla a un sitio seguro.



(Además: Hasta boas, entre 83 animales con maltrato en el Valle)



Pero el 27 de julio, la Fiscalía la llamó a un interrogatorio.



"Ya me di cuenta de que algo andaba mal", dijo al diario aleman.



“No hay ayuda. El estado no te ayuda, la policía no te ayuda. No puedes confiar en nadie. No sé como ayudarles. Es una pesadilla".



CALI